„Durchhalten und auf die Zähne beißen“

Die Komfortzone verlassen und in wildem Schneetreiben bei eisigem Wind mit schweren Rucksäcke an persönliche Grenzen stoßen: Das und manch anderes mehr haben eine weibliche und zehn männliche Jugendliche aus dem Isnyer Stephanuswerk im Alter zwischen 16 und 20 Jahren unlängst in der Nähe von Schwangau erlebt. Fünf Tage lang waren die jungen Flüchtlinge und Teilnehmer einer berufsvorbereitenden Maßnahme zu Gast im erlebnispädagogischen Bildungszentrum „Adlerhorst“ der gemeinnützigen Gesellschaft „Outward Bound“ am Fuße des Tegelbergs.

Ziel der Woche sei gewesen, das Zusammenwachsen und Gemeinschaftsgefühl zu fördern sowie die Selbstständigkeit und das Selbstbewusstsein der Teilnehmer zu stärken. Möglich gemacht hat den Ausflug eine Spende der „Einer hilft dem anderen gGmbH“, schildert Toni Drescher in einer Pressemitteilung des Stephanuswerks, das in seinem Bildungszentrum in Isny junge Menschen auf dem Weg zu Beruf und Arbeit begleitet.

Mitte Januar startete die Gruppe in nahezu bis unters Dach mit Gepäck beladenen Bussen gen Schwangau, wo sie nach dem Bezug der „Adlerhorst“-Zimmer und einem ersten Kennenlernen umgehend in die Natur hinauszogen, um die ersten Herausforderungen zu meistern, berichtet Drescher: Jeweils ein Jugendlicher führte einen zweiten mit verbundenen Augen blind in einen Tobel, wo ein stark vereistes Bachbett steil bergan zu erwandern war. „Bis auf wenige Füße, die durch das teilweise dünne Eis gebrochen waren, und einige Schweißtropfen blieben alle trocken“, erzählt Drescher.

„Einer hilft dem anderen“ lautete überhaupt das Motto der Woche, in der neben Baumklettern viele weitere teambildende Maßnahmen auf dem Programm gestanden haben. Höhepunkt war eine achtstündige Wanderung auf einem Weg über die Schlösser Neuschwanstein und Hohenschwangau zur Fritz-Putz-Hütte: Denn Orkantief „Friederike“ bescherte 40 Zentimeter Neuschnee und ließ die Wanderer knietief im Schnee versinken.

„Das Allgäu zeigte sich den Geflüchteten aus Somalia und der Elfenbeinküste von seiner harten Seite, aber auch die einheimischen Jugendlichen und die Begleitpersonen aus dem Allgäu hatten mit der Witterung zu kämpfen“, berichtet Drescher weiter, „durchhalten und auf die Zähne beißen“ sei die Devise gewesen.

Auch nach der erleichterten und stolzen Ankunft am Ziel setzten sich die Herausforderungen fort. Die Fritz-Putz-Hütte ist ein Selbstversorger-Quartier, die Ankömmlinge mussten erst einmal gemeinsam einheizen und kochen, um wieder zu Kräften zu kommen.

Schon am nächsten Tag ging es zurück ins „Adlerhorst“, doch „die wundervolle Allgäuer Winterlandschaft mit den weltbekannten Schlössern entschädigte für alle Strapazen“, fasst Drescher zusammen. Sein Resümee: „Stolz können alle sein, denn sie bewiesen täglich Mut, Zusammenhalt und Durchhaltevermögen.“

Aktuell bietet das Stephanuswerk 125 Menschen mit Behinderungen Wohnmöglichkeiten sowie Unterstützung durch den Fachdienst „Ambulant Begleitetes Wohnen“. In der Werkstatt für behinderte Menschen in Isny und der Außenstelle in Leutkirch mit einem breit gefächerten Angebotsspektrum arbeiten über 200 Menschen mit Behinderungen. Das Bildungszentrum in Isny ist regionaler Anbieter von Maßnahmen für über 120 jugendliche und erwachsene Menschen mit körperlichen, psychischen oder Lernbeeinträchtigungen mit Erstaus- und Weiterbildungen sowie Qualifizierungen im Berufsbildungsbereich. Die Jugendhilfe betreut bis zu 21 Jugendliche und junge Erwachsene, darunter wie mehrfach berichtet auch unbegleitete minderjährige Asylbewerber.