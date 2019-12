Durch Kooperation zum Erfolg

Zehn ausgewählte Museums-Netzwerke, darunter das Museumsnetzwerk Allgäu, dem auch die Städtischen Museen in Isny angehören, sind unlängst vom stellvertretenden bayerischen Ministerpräsidenten Huber Aiwanger auf dem bayerischen Tourismustag in München präsentiert worden. Die Zusammenschlüsse machen sich im Rahmen des Projektes „Museum & Tourismus“ auf den Weg, noch mehr Touristen für Museumsangebote zu begeistern, heißt es dazu in einer Pressemitteilung.

Unter dem Motto „Allgäuer Museen für Familien“ möchte das hiesige Netzwerk im Projektzeitraum von fünf Jahren seine touristischen Potenziale verbessern und stärken. Eines der ersten Teilprojekte ist es, den Museumsverbund in den sozialen Medien mit einer gemeinsam betriebenen Facebook-Seite sichtbar zu machen.

Das Museumsnetzwerk Allgäu umfasst für die Projektzeit von fünf Jahren insgesamt 17 hauptamtlich geführte Institutionen aus dem gesamten Allgäuer Raum. Zum Verbund gehören unter anderem die Städtischen Museen Isny und Wangen, das Deutsche Hutmuseum in Lindenberg, das Museum Hofmühle in Immenstadt, und das Allgäuer Bergbauernmuseum in Immenstadt-Diepolz.

„Museum & Tourismus“ ist ein Kooperationsprojekt der Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern und der Bayern Tourismus Marketing und wird vom bayerischen Wirtschaftsministerium mit Marketing-Mitteln unterstützt.