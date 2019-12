Du weißt, dass du aus Isny kommst, wenn Frauen die besseren Autofahrer sind

Wer kennt nicht das schier endloses – und noch dazu völlig überflüssige – Warten am Kreisverkehr, obwohl längst eine Lücke gewesen wäre? Hätte die erkannt werden können? Nein! Wieder biegt einer ab, ohne den Blinker nach rechts zu setzen. Der unruhige Fuß am Gaspedal des eigenen Pkw verpasst das Signal zum Durchdrücken und kann nur noch hilflos zucken – natürlich zu spät. Ärgerlich ist das.

Hatte sich bis vor kurzem noch ein Hauch Mitleid in den Ärger gemischt – schließlich zeugt es nicht gerade von großer Intelligenz, beim Verlassen des Kreisverkehrs nicht zu blinken, und da ist ein wenig Mitgefühl schon angezeigt – liegt der wirkliche Grund nun endlich auf dem Tisch.

Ein Thema, das uns alle angeht. Nein – ausnahmsweise nicht der Klimawandel, sondern: Datenschutz! Steve Ö., ein reges Mitglied der Isnyer Facebook-Gruppe, der immer wieder durch kontroverse Kommentare und Ansichten Schwung in die Gemeinschaft bringt, macht es publik: Wer bislang eine großangelegte Rückrufaktion diverser Autohäuser aufgrund mangelhafter Fahrtrichtungsanzeiger erwartet hatte, lag ebenso falsch, wie derjenige, der blanke Arroganz vermutete. Es geht schlicht „niemand was an wo wir hinwollen“, schreibt Steve Ö. Bleibt also nur, die Richtung zu erahnen, die ein Fahrzeug im Kreisverkehr nehmen wird.

Hier liegen mit Sicherheit die Frauen vorne. Stichwort: „Weibliche Intuition“. So kommen auch andere Nicht-Kavaliersdelikte zur Sprache. Daniel B. schreibt: „Ebenso noch schnell bei roter Ampel drüber fahren... auch so ein Phänomen was sich häuft“. Auf den lustig zu wertenden Einwand von Brigitte M., das würde dann „dunkelgelb“ genannt werden, kontert er zu Recht: „Oder hellgrün – für die andere Seite.“ Bums vorprogrammiert.

Auch Steve M. klagt sein Leid: „Ganz schlimm ist es bei abknickender Vorfahrt. Viele denken, dass man auch blinkt, wenn man sie geradeaus verlässt. Deswegen knallt es irgendwann auch bestimmt mal bei mir.“ Leider hat er nicht weiter ausgeführt, wie man das macht – geradeaus zu blinken. Wir hätten das an dieser Stelle gerne veranschaulicht.

Auch Roland T. hat seinen ganz persönlichen Aufreger: „Ja, und dann gibt es ja noch die, welche ’volle Kanne’ an die Sichtlinie der Kreuzung heranfahren um dann, falls doch einer kommen sollte, eine Vollbremsung hinzulegen. In so einer Schrecksekunde kann der von Links kommende beim reflexartigen Ausweichen in den Gegenverkehr fahren! Totaler Unfug und strafbar.“

Statt es also zu handhaben wie Wolfgang B., der scherzhafter Weise zugibt, „ich fahr seit der neuen DSGVO nur noch mit geschwärzter Nummerntafel. Geht ja wirklich nicht, dass jeder weiß, wo ich mittlerweile gehäuft nicht blinke und bei Dunkelgelb über die Ampel husche“, sollten wir mehr an die anderen Verkehrsteilnehmer denken und deren Intuition nicht zu sehr auf die Probe stellen.

Blinken bringt’s! Und zwar nicht nur auf der Überholspur. Da finden sie komischerweise alle das Hebelchen.