Du weißt, dass Du aus Isny bist, wenn...Nachbarschaftshilfe nicht nur ein Wort ist

Die vergangenen Tage waren für uns alle nicht einfach: Schneemassen, Tauwetter und ein eisiger Wind verdammten viele Menschen dazu, in ihren Wohnungen und Häusern auszuharren. Gerade für ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger sowie Menschen mit Handicap könnte angesichts der Naturgewalten, die uns momentan alle fest im Griff haben, bereits der Einkauf von Mineralwasser eine nicht mehr zu bewältigende Herausforderung darstellen.

So zumindest der Grundgedanke von Kerstin O., die in der Facebook-Gruppe der SZ zur Nachbarschaftshilfe aufruft und kurzentschlossen die Gruppe „Isnyer für Isny“ gegründet hat. „Im Grüpple natürlich alles unentgeltlich... einfach ein Miteinander füreinander“, betont sie.

Hannelore Sieling, die Behindertenbeauftragte der Stadt Isny, findet dieses Engagement „großartig!“ und nutzt die Gelegenheit, auf weitere Hilfsangebote aufmerksam zu machen: „Es gibt in Isny die Nachbarschaftshilfe im Fagius-Haus, ebenso sucht die Aktion Herz und Gemüt immer wieder Personen für solche Dienste.“

Auch der Stadtseniorenrat meldet sich zu Wort, lobt die „super Idee!“, äußert gleichzeitig aber auch Bedenken, dass das neue Facebook-Angebot in den schnelllebigen Zeiten des Internets „hier leider sehr schnell vorbeirauscht“ – und bietet der Inititorin Hilfe bei der Vermittlung von Kontakten an: „Wobei wohl die unorganisierte Nachbarschaftshilfe in Isny ja wirklich super gut funktioniert“, heißt es vom Stadtseniorenrat weiter. „Bisher hat uns jedenfalls noch niemand angesprochen.“

Gruppenmitglied Simone T. regt an, das neue Angebot auch außerhalb des Internets publik zu machen: „Ich denke ein Artikel in der Zeitung direkt wäre hilfreich, da die Zielgruppe seltener auf Facebook vertreten ist.“ Kerstin O. – die, obwohl sie sich auf Facebook in der Öffentlichkeit bewegt, eigentlich namentlich nicht genannt werden möchte, was die Kontaktaufnahme für die Hilfsbedürftigen naturgemäß erschweren dürfte – hält das für eine gute Idee – ebenso wie übrigens auch die SZ.

Dabei sieht sie ihre Initiative durchaus zukunftsgerichtet: „Irgendwann schlägt auch der Sommer mit der Hitze wieder zu. Ist ja nur von Vorteil für Menschen, die Hilfe bedürfen, wenn sie mehrere Anlaufstellen haben.“