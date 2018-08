Du weißt, dass du aus Isny bist, wenn... du tierisch gut drauf bist

Kaum ein Tag vergeht, an dem nicht ein engagierter Isnyer durch beherztes Eingreifen einen Mitbewohner der umliegenden Fauna rettet und sich anschließend hilfesuchend an die Facebook-Gemeinde wendet: Meist handelt es sich um Katzen, vereinzelt auch Hunde, seltener um einen Vogel oder Zwergnager.

Die Resonanz ob dieser tierischen Loyalität ist immens. Buchstäbliches Schulterklopfen und öffentliches Lob halten sich die Waage mit sachdienlichen Hinweisen bezüglich des künftigen Verbleibs der Geretteten – denn der Held weiß in der Regel nicht, wohin damit. Aber die virtuelle Buschtrommel funktioniert prächtig! Das Herrchen oder Frauchen – soweit vorhanden – ist schnell gefunden; oft sogar schon, bevor es selbst einen Aufruf zur Suche nach dem vermissten Familienmitglied gestartet hat. Denn auch das ist trauriger Alltag in der Isnyer Facebook-Gruppe: entlaufene Katzen, enthoppelte Kaninchen und verzweifelte Besitzer, die sich fragen, was aus ihrem Liebling geworden ist.

Gut, dass wir in Isny aufmerksame Mitbürger haben, die nicht nur den eigenen Garten, sondern auch den der Nachbarn im Blick behalten. Es genügt oft völlig, ein Foto der vermissten Katze hochzuladen, und in „Nullkommanichts“ erfährt man nicht nur den letzten Aufenthaltsort (mit Uhrzeitangabe), sondern auch diverse Fressgewohnheiten und sonstige Eigenarten, anhand derer man vergleichen kann, ob es sich tatsächlich um den eigenen, nach Freiheit lechzenden Stubentiger handelt. Auch für Wildtiere, wie beispielsweise einen völlig durchnässten Mäusebussard, ist die richtige Auffangstation rasch gefunden. Selten ein Aufruf, der nicht den gewünschten Erfolg, dann aber zumindest Trost und Mitgefühl bringt.