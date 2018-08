Du weißt, dass du aus Isny bist, wenn… du mit Schaufel und Besen zum Skaten gehst

Was haben der Baggersee, der Wald an der Felderhalde und der Skateplatz gemeinsam? Alle drei werden in der Isnyer Facebook-Gruppe anschaulich dokumentiert als Müllsammelplätze der besonders scheußlichen Art und erregen die Gemüter. Derzeit wieder im Hauptfokus: der Skateplatz. Obwohl durch negative Erfahrungen in der Vergangenheit bereits gewappnet und sogar mit Besen gerüstet, ist es Dirk S. und seinen Söhnen nicht gelungen, den Müllbergen dort Herr zu werden. Wir gehen davon aus, dass es an der Menge lag.

Simon G. fordert zur Problemlösung stetige Präsenz des Sicherungs- und Ordnungsdienstes vor Ort, während Tom B. für Videoüberwachung plädiert. Müllcontainer mit Hinweisen „wie man sich zu benehmen hat“ in verschiedenen Sprachen hält Alexander O. für angemessen. Mit seinem verbalem Müll hautnah am Thema ist Patrick C.: „Das sind Menschen, denen mal ordentlich die Fresse poliert werden sollte…“ Zum Glück kennt Patrick nach eigener

Aussage niemanden, der in Frage käme, diesen Vorschlag in die Tat umzusetzen.

Obwohl der Durchschnitts-Teenager an sich wohl nicht für seine Ordnungsliebe gefeiert wird, vergällen gefährliche Scherben, Tetra-Paks und sonstiger Unrat selbstredend auch ihnen den Spaß auf dem rollenden Brett. Der Verdacht liegt nahe, dass also nicht die Skater selbst den Platz so zumüllen, sondern Party machende Jugendliche, denen, so Dennis B., einfach ein Ort fehlt, wo sie „in Ruhe Blödsinn machen können“.

Falls „Blödsinn machen“ und „Müll rumwerfen“ heutzutage tatsächlich äquivalent sind, wäre der ehrenamtliche Einsatz unserer Jugend in der Mülltrennung vielleicht eine Lösung, die alle zufriedenstellt.