Du weißt, dass du aus Isny bist, wenn… du das Niveau oft auf dem Boden (der Tatsachen) suchen musst

Die Gruppen sozialer Medien wie Facebook sind naturgemäß so bunt, informativ, interessant und vielfältig wie ihre Mitglieder. Leider auch so niveauvoll.

Klar, dass sich Beiträge nicht immer so lesen können wie das Skript zum Knigge-Einführungsseminar „Die moderne Etikette“. Doch ein gewisses Maß an Respekt wäre durchaus angebracht. Schließlich ist man Teil einer Gemeinschaft. Aber wenn von dieser gefühlt acht Neuntel am Boden liegen und sich fremdschämen, kann irgendetwas nicht stimmen.

Unterhaltungen und Diskussionen werden mit möchtegern-ironischen (oder einfach nur dämlichen) Kommentaren durchkreuzt, wie – als Paradebeispiel – ein Post von Martina H., die neulich anfragte, was 13/14-jährige Mädels in Isny so machen (können). Es kamen Vorschläge, da zog es einem fast die Schuhe aus. Yannic E. kommentierte: „Kurhaus, chillen, eine rauchen.“ Und erntete damit anerkennende Emoticons von Gleichgesinnten. Lina J.’s Antwort war so weit unter der Gürtellinie, dass wir sie hier im Wortlaut nicht abdrucken wollen: Im weitesten Sinne ging es um Promiskuität unter Jugendlichen.

Ebenso lässt der Umgangston im Allgemeinen manchmal zu wünschen übrig. Christian S. bemerkte zum Thema „Tempo 30“: „Die meisten sind ja zu blöde, in den vorhandenen 30er-Zonen 30 zu fahren.“ Und Stacy M. riet einem anderen Gruppenmitglied in einem Post, in dem es um eine angefahrene Katze ging: „Ansonsten geh’ doch einfach spielen, auf der Autobahn.“ – Nur zwei Beispiele von vielen.

Gut, es ließe sich argumentieren, dass die Zahl der interessanten Diskussionen sowieso nur knapp über dem Minusbereich liegt und das Niveau von „Gesucht/Gefunden“, „Entlaufen“ und „Wer-weiß-was“ generell überschaubar ist. Stimmt leider. Trotzdem gibt es bessere Vorbilder als den amerikanischen Präsidenten. Munter irgendwelchen undurchdachten Blödsinn in die Welt zu zwitschern, ist beileibe keine Kunst, derer wir Isnyer uns rühmen sollten.

Also der Appell an die acht Neuntel am Boden: Aufstehen und weiterreden! Wie heißt es so schön: Streite dich nicht mit Idioten – sie ziehen dich auf ihr Niveau hinab und schlagen dich dort mit Erfahrung.

Wo wir gerade beim Thema sind: Wenn das Niveau der Isnyer Facebook-Gruppe noch weiter sinkt – kommt es dann im Südpazifik wieder raus? Lasst uns drüber reden!