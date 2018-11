Du weißt, dass du aus Isny bist, wenn… - andere finden, was du suchst

Rund um und in der Stadt werden täglich die unterschiedlichsten verloren gegangenen Dinge wieder gefunden und auf der Facebook-Seite ins Netz gestellt. Das können Gegenstände von persönlichem Wert sein, wie die augenscheinlich sehr geliebte Kuscheltier-Maus, (Jan R.: „Sohnemann ist am Verzweifeln!“), die vom Finder am Rathausschild deponiert wurde, wo sie von seinem kleinen Besitzer und dessen nicht minder erleichtertem Vater wieder eingesammelt werden konnte, als auch Fundstücke von materiellem Wert.

Handys, die von ihren Leibeigenen auf der Parkbank vergessen wurden oder EC-Karten, die – in Zigarettenautomaten steckend – vergeblich auf die Rückkehr ihres Kontoinhabers warten. Sogar Autoschlüssel werden samt Fundortangabe gepostet und dann am selbigen liegen gelassen. Leider ist uns nicht bekannt, wer am schnellsten vor Ort war und ob das dazugehörige Auto in der Nähe parkte.

Skurrilster Fund des Sommers war eine kopflose Schaufensterpuppe, die – in sämtliche Gliedmaßen zerlegt und offensichtlich männlichen Geschlechts – auf dem Grünstreifen vor dem „unteren“ Rewe lag. Während unser Bürgermeister die Möglichkeit, dass es sich um eine entflohene Dekoration aus dem nahegelegenen „Takko“ handle, nicht ausschloss, spekulierte Franz D. auf einen „Unfall mit Fahrerflucht?“ Und Matze M. vermutete gar, dass sie „vom Wolf gerissen“ wurde.

Einen Antwort-Kommentar haben fast alle „Gefunden-Meldungen“ gemeinsam: Den gut gemeinten Hinweis auf das Fundbüro im Rathaus in der realen Welt. Aber wenn du weißt, dass du aus Isny bist, hast du das doch gar nicht nötig, oder?

Gespanntes Aufmerken war auch Michael W. gewiss, der tatsächlich mitten in Isny den seit Männergedenken gesuchten G-Punkt entdeckt zu haben glaubte. Leider nur vermeintlich. Wie bekannt wurde, können die Gaswerke berechtigen Anspruch auf das gelbe Rundsymbol erheben. Diese Suche geht also weiter…