DSV-Grundschulwettbewerb im Skispringen an der Felderhalde

Die Felderhalde war Am Dienstag vergangener Woche ganz in der Hand vieler kleiner Skispringer: Mit großem Enthusiasmus zeigten rund 35 Kinder beim „Pistenbully-Cup“, dem Grundschulwettbewerb des Deutschen Skiverbandes (DSV), dass sie mit ihren Alpin-Ski nicht nur den Hang hinabsausen, sondern auch über die Schneeschanzen Sätze von bis zu 5 Metern machen können.

Der Pistenbully-Cup, benannt nach dem Sponsor, einem Hersteller von Pistenraupenfahrzeugen, wird vom DSV als Grundschulwettbewerb initiiert, der mit einer Teilnahme am Landesfinale am 23. Februar in Hinterzarten seinen Höhepunkt hat. Ziel ist laut DSV, den Kindern die Möglichkeit zu bieten, das Skispringen unter einfachen Bedingungen kennenzulernen.

Die Trainer des Wintersportvereins Isny (WSV), Daniel Kremer, Maximilian Mechler und Susanne Holland, haben den Nachmittag über an der Felderhalde mit tatkräftiger Unterstützung der WSV-Mitglieder den Kindern jede Menge Spaß bereitet: Nach einem kurzen „Einspringen“ auf einer kleinen und einer größeren Schanze im Hang ging es dann in den Wettbewerb. Sichtlich aufgeregt, aber mit Bravour meisterten die Kinder im Alter zwischen sechs und neun Jahren alle Sprünge. Bewertet wurden Weite, Landung und Haltung.

Im Jahrgang 2011 gab es gleich zwei Sieger: Heidi Böck und Tino Kempter landeten mit ihren Sprüngen auf Platz eins. Im Jahrgang 2010 belegte Aaron Cords den ersten Platz. Charlotte Immler und Sebastian Ucar durften sich im Jahrgang 2008/2009 über den ersten Platz freuen.

Extra angereist war Christoph Klumpp, der Jugendbeauftragte des DSV, um sich von der Arbeit des WSV zu überzeugen. „Wir erhalten immer wieder die Rückmeldung des Verbandes, dass wir als Verein eine wirklich nachhaltige Nachwuchsarbeit leisten. Früher hat man beim Skijugendtag an einem Tag im Jahr nach Nachwuchs gesucht, heute machen wir das mit Winterkindern Isny und der Ski-AG ganzjährig jede Woche“, erklärte WSV-Vorstand Tom Maus dem DSV-Gast. Wie viele Kinder tatsächlich das „Skisprungfieber“ gepackt hat, werde sich zeigen müssen. Aber dass alle einen lustigen und aktiven Nachmittag hatten, das gelte als sicher.