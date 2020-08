DRK sammelt Blutspenden in Isny

Besonders im Sommer werden Blutkonserven knapp, teilt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit. Der Sommer locke mit vielen schönen Aktivitäten und Ausflügen. Doch Unfälle, Krebs- und Herzerkrankungen sowie Komplikationen bei Operationen hätten keinen Urlaub. Patienten seien das gesamte Jahr auf Blutspenden angewiesen.

Daher bittet das DRK am Mittwoch, 26., und Donnerstag, 27. August, jeweils von 14.30 bis 19.30 Uhr in der Mensa des Schulzentrum am General-Moser-Weg 22/1 in Isny um eine Blutspende. Als zusätzlichen Anreiz verlost der DRK-Blutspendedienst vom 3. August bis 11. September jede Woche unter allen Blutspendern einen Weber-Gasgrill Spirit E-320 GBS Original und drei Grill-Chefschürzen. Die Sommeraktion gilt bei allen DRK-Blutspendeterminen in Baden-Württemberg.

Die Blutspende findet aktuell ausschließlich mit vorheriger Terminreservierung statt. Spender können sich online ihren Blutspendetermin unter dem nachfolgenden Link reservieren: https://terminreservierung.blutspende.de/m/Isny-MensaSchulzentrum