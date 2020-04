DRK richtet in Isny mobiles Blutspendezentrum ein

Wegen der Corona-Krise wird in Baden-Württemberg und Hessen das über Jahrzehnte etablierte Konzept der mobilen Blutspendeaktion „vor der Haustüre“ angepasst, teilt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) mit. An „sorgfältig ausgewählten und gut erreichbaren regionalen Standorten“ werden über mehrere Tage hinweg mobile Blutspendezentren eingerichtet – kommende Woche nun in Isny.

Von Montag, 27. April, bis Donnerstag, 30. April, bittet das DRK in der Zeit von 13 bis 18 Uhr um eine Blutspende in die Mensa im Schulzentrum am General-Moser-Weg. Um Wartezeiten zu vermeiden, kann ein neues Terminreservierungssystem im Internet unter https://bawuehe.bsd-trs.de zur individuellen Terminvereinbarung genutzt werden.

Die Blutspendezentren seien so ausgelegt, dass für Spender, ehrenamtliche Helfer und Mitarbeiter des DRK auf ausreichend große Abstände zwischen den anwesenden Personen und eine effektive Steuerung des Besucherstroms durch Einlassbeschränkungen möglich sind.

Kein gesteigertes Risiko

Für Blutspender besteht laut DRK kein gesteigertes Risiko, sich auf Blutspendeterminen mit dem Coronavirus anzustecken. Bereits seit geraumer Zeit würden Maßnahmen ergriffen, die eine größtmögliche Sicherheit aller Anwesenden bei den Spendeterminen gewährleisten. Die Maßnahmen würden täglich überprüft und an aktuelle Entwicklungen angepasst. Hierzu zähle unter anderem eine Messung der Körpertemperatur bereits am Eingang, die kontrollierte Aufforderung zur Handdesinfektion sowie die Rückstellung von Spendern, die sich in den zurückliegenden vier Wochen im Ausland aufgehalten haben oder Kontakt zu infizierten Menschen hatten. Spender erhalten während der Blutabgabe einen Mund-Nasen-Schutz.

Menschen mit grippalen Infekten, Erkältungssymptomen oder Durchfall werden generell nicht zur Blutspende zugelassen. Bereits am Eingang werde nach diesen Symptomen gefragt und gegebenenfalls der Einlass in das Spendelokal verwehrt Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft werde das Virus nicht durch eine Blutspende übertragen, weshalb auf den Blutspendeaktionen keine SARS-CoV-2 -Testung des gespendeten Blutes durchgeführt werde, heißt es in der DRK-Pressemitteilung weiter.

Wer darf Blut spenden?

Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein oder sollten bei einer ersten Spende ein Alter von 65 nicht überschritten haben. Bis zum 73. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende möglich, vorausgesetzt der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei einer ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell geprüft. Bis zu sechsmal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu vier Mal innerhalb von zwölf Monaten. Zwischen zwei Spenden müssen mindestens acht Wochen liegen. Zur Blutspende muss der Personalausweis mitgebracht werden.