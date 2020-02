DRK-Rettungswache lädt zum Stammtisch

Der Unternehmerstammtisch von Isny Aktiv findet am 3. März in der neuen Rettungswache des DRK am Angelehof in Isny statt. Die neue Wache in Isny sei einer von 20 Standorten der DRK Rettungsdienst Bodensee-Oberschwaben und wurde im Herbst vergangenen Jahres nach anderthalb Jahren Bauzeit eingeweiht, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der Unternehmerstammtisch richte sich an Unternehmer und alle am Wirtschaftsstandort Isny Interessierten. Für den Besuch der Rettungswache ist die Teilnehmerzahl auf 30 Personen begrenzt.

Der Rettungsdienst sei laut Pressemitteilung der größte Leistungsanbieter in Sachen Notfallrettung und Krankentransport in den Landkreisen Ravensburg und Bodenseekreis. Die Gesellschaft wurde im Jahr 2000 von den DRK Kreisverbänden Wangen und Ravensburg gegründet und im Jahr 2012 mit dem Bereich Rettungsdienst des DRK Kreisverbandes Bodenseekreis erweitert. Insgesamt sind an allen Standorten über 600 Mitarbeitende beschäftigt.

Um Anmeldung über Isny Aktiv wird gebeten. Treffpunkt ist um 19 Uhr vor der Rettungswache. Parkmöglichkeiten befinden sich entlang der Zufahrtstraße Am Angelehof. Das Parken im Bereich der Garagen und vor der Schranke (Notfallausfahrt) ist nicht erlaubt.