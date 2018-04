Drive Medical produziert Badewannenlifter in Isny

Die US-amerikanische Firma Drive Medical hat im Jahr 2007 von Peter Endres ein „Ein-Produkt-Unternehmen“ übernommen. Der Badewannenlifter wird seit dem kontinuierlich weiterentwickelt und „das Lieferprogramm haben wir auf jetzt über 300 Sanitätsprodukte ausgeweitet, bei einigen davon sind wir Marktführer“, erklärt CEO Stephen Smith beim Unternehmensbesuch.

Bürgermeister Rainer Magenreuter, Wirtschaftsbeauftragter Claus Fehr und Joachim Hölz von „WIR“ sind erstaunt über die Entwicklung der vergangenen zehn Jahre, seit der New Yorker Smith von Drive Medical als Geschäftsführer die Geschicke der Firma leitet. Einer der Badewannenlifter, die Drive Medical verkauft, wird am Standort Isny montiert. Bertold Rudhart, Betriebsleiter erklärt, dass es sich hier sogar um ein regionales Produkt handelt. Kunststoffteile, Zahnräder und Antriebsstange werden von Firmen aus der Region produziert, der antreibende Elektromotor kommt aus Baden-Württemberg.

„Der Lifter wird immer weiter entwickelt, um ein möglichst leichtes, kleines Produkt auf dem Markt zu haben. Das Antriebssystem hat sich Drive sogar patentieren lassen“, erklärt Rudhart. Sechs bis zehn Mitarbeiter montieren das Hilfsmittel und verpacken es auf Paletten. „Sieben bis acht Sattelzüge verlassen unser Werk monatlich, um unsere Kunden zu beliefern“, sagt er. Die weiteren Produkte teilen sich auf in die Bereiche Baden, Duschen, Toilette, Sicherheit, Mobilität, Vitalität, Kinder, Anti-Dekubitus und Atemtherapie. Tochterfirmen, die in ihren Sitz in den USA, Kanada, Irland, Großbritannien, Rumänien, Spanien, Frankreich, Australien und China haben, produzieren und entwickeln sämtliche Hilfsmittel, die ausschließlich über Sanitätshäuser vertrieben werden.

Im Februar 2016 fand ein großer Meilenstein in Richtung Zukunft für Drive Medical statt: Die Neueröffnung eines neuen Zentrallagers in Hamburg Neu-Wulmsdorf. Es ist seitdem das zentrale Herzstück der Drive-Logistik und sorgt aufgrund der sehr guten Lage für eine Optimierung der Lieferzeiten und eine schnelle Auslieferung.

Bekenntnis zum Standort Isny

Seit Einführung der sogenannten Fallpauschalen für Erkrankungen sei der Markt unheimlich hart umkämpft, sagt Smith. Dennoch ist in Isny eine wichtige Niederlassung für Drive. „Wir sind ein gesundes und schnell wachsendes Unternehmen“, betont Rudhart. Beim Gespräch nach der Führung prognostiziert Bürgermeister Magenreuter, dass bei den Investitionen, die Isny momentan tätige, eine Erhöhung der Gewerbesteuer im kommenden Jahr voraussichtlich nicht ausbleiben werde.

„Wir wollen weiterhin die gute Infrastruktur erhalten und die Stadt noch attraktiver machen“, erklärt er. Dies auch im Hinblick auf den bestehenden Fachkräftemangel, der nicht nur bei Drive bestehe. Um qualifizierte Leute nach Isny zu bekommen, seien diese Investitionen wichtig, sind Fehr und Magenreuter überzeugt. „Momentan suchen wir für das Controlling und den Vertriebs-innendienst neue Mitarbeiter“, sagt Rudhart. Für Fachkräfte und Montagehelfer in der Produktion sind ebenfalls Arbeitsplätze zu besetzen. Insgesamt arbeiten bei Drive in Isny 46 Mitarbeiter, davon 15 in Produktion und Lager und 31 in der Verwaltung.