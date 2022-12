Drive DeVilbiss Healthcare spendet 200 Kabelschlösser an Verkehrswacht

Auch in diesem Jahr hat sich Drive DeVilbiss Healthcare dazu entschlossen, statt Weihnachtsgeschenke für die Kunden gemeinnützige Organisationen mit einer Spende zu unterstützen. Eine dieser Organisationen, die vom Hersteller für medizinische Hilfsmittel bedacht wird, ist die Verkehrswacht Württembergisches Allgäu. Sie erhält vom in Isny ansässigen Unternehmen 200 hochwertige Kabelschlösser im Verkaufswert von über 2.800 Euro.

„Wir haben in unserem Zubehör-Portfolio Schlösser für Rollatoren und Rollstühle, die ebenso zum sicheren Absperren von Fahrrädern geeignet sind“, erklärt Drive DeVilbiss Geschäftsführer Oliver Niemann. „Die letzten zwei Jahre haben wir zu Weihnachten Geldspenden an Vereine oder Einrichtungen gemacht. In diesem Jahr wollten wir auch mit einer Sachspende einen guten Zweck unterstützen. Eine Radfahrausbildung für die schwächsten Verkehrsmitglieder halten wir für äußerst sinnvoll. Denn durch unsere Kunden wissen wir, wie viele Kinder gerade im Straßenverkehr schwer verletzt werden und dann auf unsere Hilfsmittel angewiesen sind“, begründet Oliver Niemann die Entscheidung.

Die Verkehrswacht Württembergisches Allgäu e. V. ist Träger der in Kißlegg ansässigen Jugendverkehrsschule. Dort werden jährlich über 1.400 Schüler und Schülerinnen durch die schulische Radfahrausbildung gelotst. Damit ist sie zahlenmäßig die größte Jugendverkehrsschule im Landkreis Ravensburg. „Wir sind sehr dankbar für die großzügige Sachspende von Drive DeVilbiss Healthcare“, freut sich Joachim Arnold, Vorstandsvorsitzender der Verkehrswacht Württembergisches Allgäu. „Fahrradschlösser sind immer ein willkommenes und nützliches Geschenk. Davon kann man nie genug haben.“

Die Verkehrswacht Allgäu ist nicht die einzige gemeinnützige Organisation, die sich über eine Spende von Drive DeVilbiss Healthcare freuen kann. „Die kommenden Monate werden für viele nicht einfach sein. Deshalb haben wir uns entschlossen, vor Weihnachten noch vier weitere Hilfsprojekte, die sich um das Wohl von Kindern kümmern, mit einer Geldspende zu unterstützen“, ergänzt Geschäftsführer Oliver Niemann. Über jeweils 500 Euro können sich die Stiftung Kinderchancen Allgäu, das Kinderhospiz St. Nikolas in Bad Grönenbach, die Deutsche Kinderkrebsstiftung sowie der Verein Rote Nasen Deutschland freuen.