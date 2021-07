Dritter Feierabend bringt Gin und Zitroneneis

Der Feierabendmarkt am Freitag, 16. Juli, lädt von 16 bis 20 Uhr zum Urlaubsfeeling mitten in der Stadt, kündigt die Isny Marketing Geselschaft an. Wo einst das Korn gehandelt wurde, soll eine Handvoll Stände leichte und erfrischende Produkte, Dekoratives für Haus und Garten und sommerliche Leckereien anbieten.

Der dritte Feierabendmarkt steht unter dem Motto „Sommer, Gin, Zitroneneis“ und soll Lust machen, außergewöhnliche Produkte, Hersteller und Köstlichkeiten kennenzulernen. Bei den Gitarrenklängen im Gypsy Jazz Stil von David Klüttig und Bobby Guttenberger alias „Die Drahtzieher“ und einem ausgesuchten Angebot können Besucher Marktatmosphäre schnuppern, die Einkaufstaschen füllen und entspanntes Schlendern genießen.

Das Highlight zum Wochenausklang am Kornmarkt ist der Stand von Botanix aus Friedrichshafen. Mike Dilnot und seine Kollegen laden zur Verkostung ihres Gins aus eigener Herstellung, aromatisiert mit Blutorange, Passionsfrucht, Waldbeeren und anderen betörenden Zutaten. Selbstgemachte Limonade, Bulgursalat mit Börek gibt es am Stand vom Café Vesta. Um das Motto des Abends zu komplettieren, schaut auch die Eisdiele Isny mit dem gut bestückten Eiswagen vorbei – Zitroneneis ist nur eine der Sorten.

Für Ambiente vor Ort und später für zu Hause sorgt Anita Schäfer mit ihrer bunten Blumenpracht. Dekoratives für Garten und Terrasse bringt auch Ulrike Heckelmüller aus Aletshausen mit. Ihre Betonkunst hat zwar Gewicht, gibt Beeten und Wiesen aber einen erfrischenden Anstrich. Selbstverständlich sind auch die ansässigen Gastronomiebetriebe, der Schwarze Adler und der Bäcker Mayer, mit sommerlicher Kulinarik vertreten.

Sollte sich abzeichnen, dass das für diese Woche angekündigte Regenwetter dem sommerlichen Markttreiben einen Strich durch die Rechnung machen wird, muss der Markt kurzfristig abgesagt werden. Die Isny Marketing GmbH entscheidet dies am Tag vorher. Informationen finden Interessierte auf der Website www.isny.de/feierabendmaerkte.

Findet der Markt statt, gelten natürlich wie gehabt die allgemeinen Abstands- und Hygieneregeln und die Kontaktdaten der Besucher müssen erhoben werden – möglich ist das mit der Luca App oder mit Kontaktformularen in Papierform.