Dritte Comedy Nacht Isny mit Johann Theisen, Jonas Greiner und Serkan Ates-Stein

Nachdem das Isnyer Kino 2022 bereits zweimal die Bühne geboten hat für junge, schlagfertige Wortakrobaten, verspricht auch die dritte „Comedy Nacht Isny“ großen Spaß. Die Veranstalter Alisa und Florian Heutmann haben für kommenden Dienstag, 23. August, ein Trio zu verpflichtet, das zur Königsklasse der deutschen „Stand-Up-Comedy“ zählt: Johann Theisen, Jonas Greiner und Serkan Ates-Stein. Vor dem roten Vorhang ebenfalls wieder mit von der Partie ist Lennard Rosar, bekannt als Comedian und Moderator der WDR-Show „Nightwash“.

Lustige Geschichten, bekloppte Witze, skurrile Erlebnisse und charmante Gespräche mit dem Publikum – das ist Stand-Up-Comedy mit Johann Theisen. Er war schon zu Gast im „Quatsch Comedy Club“, bei „Nightwash“ und beim „NDR Comedy Contest“, im Radio ist er als „SWR 3-Club-Comedian der Woche“ zu hören. Auf vielen Kleinkunstbühnen ist er mit seinem Abend füllenden Solo-Programm „Theisen Total – Ein Tollpatsch gibt Vollgas“ live zu erleben.

Deutschlands „größter Kabarettist“

Jonas Greiner misst 2,07 Meter von der Ferse bis zu den Haarspitzen, Witze zu seiner Körpergröße gibt es genügend – so viele sogar, dass der 24-Jährige damit sein erstes Soloprogramm gestaltet. Die Nachwuchshoffnung der ostdeutschen Comedy- und Kabarettszene sollte bereits bei der ersten Comedy Nacht Isny auftreten, fiel krankheitsbedingt aber kurzfristig aus. Greiner war in zahlreichen TV-Sendungen zu Gast und ist seit 2019 mit seinem Solo-Programm „In voller Länge“ deutschlandweit unterwegs. Darin verbindet er Gesellschaftskritik mit lustigen Alltagsgeschichten, verpackt in intelligente und wortgewaltige Texten.

Rauten-Pullover-Fetischist Olaf Schubert überreichte ihm 2019 als „Newcomer des Jahres“ den „Güldenen August“ der „Humorzone Dresden“, die Begründung: „Du bist der Größte!“ Greiner nennt sich seither scherzhaft den „größten Kabarettisten Deutschlands“, der in seinem Programm aber keineswegs nur die Körpergröße thematisiert, sondern ebenso das Abitur, Berufswahl, Generationenkonflikt oder Weltgeschichte, und auf skurrile Gedankengänge zu ganz alltäglichen Dingen folgen intelligente Überlegungen zu bedeutsamen gesellschaftlichen Themen.

Aus dem Callcenter auf die Theaterbühne

Dritter im Bunde im Isnyer Kino ist Serkan Ates-Stein. Mit feiner Beobachtungsgabe für Situationskomik im Alltag verarbeitet er die Widersprüche des Lebens in seinem Soloprogramm. Die Vielseitigkeit reicht von klassischer Stand-up-Comedy über Gesang und Rap bis hin zu Beat-Box und Tanz. Die prägendste Zeit seiner Schullaufbahn verbrachte Serkan in einem katholischen Jungeninternat. Dort spielte er Klavier, sang im Knabenchor, nahm Gesangsunterricht, schnupperte ins Schultheater rein und machte bei Musicals mit.

So wurde die Begeisterung für die Bühne entfacht. Mit zwölf Jahren hörte er sein erstes deutsch Rap-Album ,,Bambule“ von den ,,Absolute Beginners“, seitdem ist Hip-Hop ein Teil seines Lebens. Mit 15 Jahren lernt Serkan den Beat-Box-Weltmeister ,,Rahzel“ kennen. Das Treffen beeindruckte ihn dermaßen, dass Serkan selbst mit dem Beat-Boxen begann und unter dem Rapper-Pseudonym ,,Söhnlein Brilliant“ aka ,,der Sörk“ die katholische Dorflandschaft aufmischte. Nach Beendigung der Schule und einem Freiwilligen Sozialen Jahr arbeitete er als Kundenberater in einem Callcenter in Essen, wurde dank seines Kommunikationstalents schnell ein guter Verkäufer, vor allem aber ein von seinen Kollegen geschätzter Entertainer.

Musik mit Sebastian Kaufmann und Tobias Rädle

Florian Heutmann rechnet fest mit mit gutem Wetter, „daher wird es wieder ein Catering vor dem ‚Neuen Ringtheater‘ und am Stadtgraben eine Lounge geben, um die Gäste und Fans der Comedians vor deren Auftritten und in der Pause mit leckeren Häppchen und Getränken zu bewirten.“

Wie bei „Nightwash“ stehen als musikalische Begleitung wieder Saxofonist Sebastian Kaufmann, Musiklehrer am Isnyer Gymnasium und Leiter des Männerchors Eglofs, mit Partner Tobias Rädle, Pianist und Pädagogenkollege aus Friedrichshafen vor dem roten Vorhang. Eigentlich wäre es bereits die vierte Comedy Nacht Isny, doch wegen der Veranstaltungsdichte in der Stadt sagten die Heutmanns nach Gesprächen mit anderen Kulturveranstaltern die dritte Ausgabe im Juli kurzfristig ab. Beginn ist um 19.30 Uhr.