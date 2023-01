Dringend gebraucht: In Isny kann Blut gespendet werden

Der DRK-Blutspendedienst ist mit einer dringenden Bitte ins neue Jahr gestartet: Weil bundesweit die Reserven knapp seien, bittet er gesunde Menschen herzlich um eine Blutspende. Für „die gute Tat“ besteht am Donnerstag, 12. Januar, und Freitag, 13. Januar, im Kurhaus Isny jeweils von 14 bis 19.15 Uhr gute Gelegenheit.

„Blutspenden ist ein Generationenvertrag“, sagt Wolfgang Dieing, Anästhesist, leitender Notfallarzt und Vorsitzender der DRK-Ortsgruppe Isny. „Durch den demografischen Wandel fallen jedes Jahr immer mehr langjährige Blutspender aufgrund der Altersgrenze oder wegen gesundheitlicher Probleme aus. Deshalb braucht es junge, nachrückende Leute, die bereit sind in ihre Fußstapfen zu treten, um die Versorgung zu sichern.“ Blut werde kontinuierlich jeden Tag benötigt.

Täglich würden 14.000 Blutspenden in Deutschland für die Akuthilfe bei Unfällen, für schwere Operationen und vor allem im Laufe einer Krebstherapie benötigt. Trotz des medizinischen Fortschritts könne Blut nicht künstlich hergestellt und durch nichts ersetzt werden. Eine Bluttransfusion sei für viele Menschen die Überlebenschance – es könne schließlich jeden und in jedem Alter treffen.

Selbstverständliche Tradition fällt weg

Die einst fast selbstverständliche Spenderkultur habe sich im Laufe der vergangenen Jahre aufgelöst. Vor Jahren seien Gruppen aus Vereinen oder nach der Arbeit gemeinsam zum Blutspenden gekommen, seien nach der Blutabnahme auch aufgrund des guten Vespers noch kameradschaftlich zusammengesessen, so Dieings Erfahrung im Rückblick. Solche Gruppen haben zudem Andere und Neue mitgezogen. Es habe sich für viele eine selbstverständliche Blutspendetradition entwickelt. Seit Corona könnten Blutspendern aber nur noch ein Lunchpaket mit nach Hause gegeben werden.

Schnelle Spende dank Terminreservierung

Durch die fortschreitende Individualisierung der Gesellschaft sei die gewachsene Spende-Bereitschaftskultur rückläufig, würde mancherorts fast vollständig wegfallen, sagt Dieing. Die Corona-Pandemie mit einhergehenden Ängsten vor einer Ansteckung habe freilich diesen Rückgang noch beschleunigt. Verpflichtungen einzugehen gegenüber dem gesellschaftlichen Gemeinwohl werde zusehends seltener.

Hinzu komme: der heutige, vielseitig verplante, eilige Mensch wolle fürs Blutspenden nicht mehr viel Zeit verlieren, nicht in der Schlange stehen, nicht mehr Wartezeiten in Kauf nehmen – und er müsse es auch nicht mehr. Durch die Möglichkeit der Online-Terminreservierung sei für die Blutspende nur noch eine knappe Stunde nötig. Und die Blutentnahme daure sowieso nur zehn Minuten. „Durch die persönliche Terminreservierung ist ein ruhiger, schneller Durchlauf garantiert“, stellt Dieing in Aussicht.