Dreister Dieb bestiehlt Supermarktkundin

Ein 36-jähriger Mann soll am Dienstag gegen 11.15 Uhr in einem Supermarkt Am Bühlberg in Isny eine Kundin bestohlen haben, teilt die Polizei mit. Die Frau hatte ihre Einkaufstasche im Einkaufswagen unbeaufsichtigt stehen gelassen haben. Das nutzte der 36-Jährige aus und schob den Einkaufswagen samt der Einkaufstasche weg. Aus der Tasche stahl er ein Mobiltelefon und eine Geldbörse, nahm das Geld heraus und warf die Börse in ein Regal. Als ihn die Bestohlene ansprach, gab der Täter zunächst an, die Einkaufswagen vertauscht zu haben, räumte aber nach Hinzurufen des Verkaufspersonals ein, das Handy genommen zu haben. Über den Verbleib der Geldbörse schwieg er zunächst, gab aber gegenüber den verständigten Polizeibeamten schließlich auch diesen Diebstahl zu.