Dreikönigsspringen auf neuen Schanzen

Rechtzeitig vor dem ersten Schnee konnten die neu gebauten und sanierten Skisprungschanzen am Hasenberg in Großholzleute fertiggestellt werden. Und gleich am Dreikönigstag trägt der Wintersportverein Isny (WSV) den ersten Wettkampf dort aus, die „VR Talentiade Skisprung/Nordische Kombination“. Neu auf dem Programm steht ein „Schnupper-Springen“ für Interessierte auf der kleinsten Schanze K9.

Insgesamt vier Schanzen stehen Kindern und Jugendlichen nun sowohl im Sommer wie auch Winter zum Trainieren zur Verfügung. Die Kinderschanze K9 soll kleine Neueinsteiger an das Skispringen heranführen. Bevor es auf die mittlere K30 geht, steht die komplett neu gebaute K15 zum Üben bereit. Die neue Spur im Anlauf, die in der Vergangenheit aus Matten oder einer Schneespur bestand, ist nun mit der Keramikspur nicht nur für die Skispringer einfacher zu fahren, sondern auch in der Pflege weniger aufwendig. „Nur durch die tatkräftige Mithilfe unserer Vereinsmitglieder, die zum Schluss wirklich noch Vollgas gegeben haben, ist es möglich, ein Training in der Wintersaison stattfinden zu lassen“, lobt Tom Maus, Vorstand des WSV Isny. Immerhin konnte der WSV Isny als erster Verein in Baden-Württemberg ein Schneetraining im Dezember durchführen. Sobald der nächste Bauabschnitt fertiggestellt ist, werden die Schanzen offiziell eingeweiht, teilt der WSV mit.

Zwei Wettkämpfe stehen im Januar in Isny an: Los geht es am 6. Januar mit der VR-Talentiade Skisprung/Nordische Kombination. Ab 11 Uhr springen die Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren, anschließend findet der Langlaufwettkampf im „Volksbank Allgäu-Oberschwaben“-Stadion in Isny statt. Am 12. Januar macht die Möbel-Löffler-Mini-Tournee am Hasenberg Station. Der WSV Isny freut sich über zahlreiche Zuschauer, die die ersten Sprünge auf den neuen Schanzen bewundern.