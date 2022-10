Drei Promille: 64-Jährige trifft Einfahrt nicht

Weil eine 64-jährige Autofahrerin am Mittwoch kurz nach 16.30 Uhr laut Polizeibericht erhebliche Probleme hatte, in die Einfahrt eines Parkdecks in der Straße „Untere Stadtmauer“ zu fahren, verständigte eine Zeugin die Polizei. Die 64-Jährige prallte mit ihrem Wagen zunächst mittig gegen das Eck der Einfahrt. Bei einem zweiten Versuch streifte sie mit dem vorderen Fahrzeugeck die Betonwand. Im Anschluss wendete sie ihr Fahrzeug und suchte das Weite. Anhand des durch die Zeugin notierten Kennzeichens konnte eine Polizeistreife die 64-Jährige sowie das beschädigte Auto an ihrer Wohnanschrift antreffen. Nachdem ein Alkoholtest einen Wert von nahezu drei Promille ergeben hatte, veranlassten die Beamten eine Blutentnahme in einer Klinik und stellten den Führerschein der Frau sicher. Die 64-Jährige muss nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.