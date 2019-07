Drei Leichtverletzte bei Unfall in Isny

Drei leicht verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von etwa 6000 Euro sind bei einem Unfall entstanden, der sich am Montag gegen 22 Uhr an der Kreuzung Lindauer Straße / Karl-Wilhelm-Heck-Straße / Maierhöfener Straße in Isny ereignete.

Wie die Polizei mitteilt, befuhr der 35-jährige Fahrer eines Skoda Fabia die Karl-Wilhelm-Heck-Straße in stadtauswärtiger Richtung. Als er die Kreuzung überquerte, war die Ampel bereits ausgeschaltet. Er missachtete die Vorfahrt einer 30-jährigen Autofahrerin, die mit ihrem Renault Twingo auf der Lindauer Straße in Richtung Innenstadt fuhr. Drei Insassen im Auto der 30-Jährigen wurden verletzt. Eine der Mitfahrerinnen wurde zur Behandlung in ein Klinikum gebracht.