Drei Kinoclubs laden zum Heimatkino ein

Gemeinsam mit Leutkirch und Wangen ist Isny vom 17. Oktober bis 14. November Veranstaltungsort der 37. Baden-Württembergischen Literaturtage. Unter dem Titel „Heimatkino“ haben die Kinoclubs der drei Städte dafür ein gemeinsames Programm auf die Beine gestellt. Am Dienstag, 27. Oktober, ist der Cineclub Leutkirch mit „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ bei filmreif in Isny zu Gast.

Im Rahmen der Literaturtage besuchen sie sich die drei Cineclubs gegenseitig mit einem ausgewählten Film und nähern sich dabei dem Thema „Heimat“. Zum Auftakt ist filmreif am Montag, 19. Oktober, 20 Uhr, bei Weiße Wand im Lichtspielhaus Sohler in Wangen zu Gast. Im Gepäck hat der Arbeitskreis des Kulturforums Isny e.V. den modernen Heimatfilm „A Gschicht über d´Lieb“, der in der baden-württembergischen Provinz der 50er-Jahre spielt. Regisseur Peter Evers schrieb das fintenreiche Drehbuch selbst und erhielt dafür 2014 den renommierten „Thomas Strittmatter Preis“.

Am Freitag, 23. Oktober, 18.30 Uhr, kommt die Weiße Wand Wangen ins Leutkircher Centraltheater und bringt beim Cineclub Leutkirch Thomas Heises Film „Heimat ist ein Raum aus Zeit“ auf die Leinwand. Aus einem über Jahre hinweg zusammengetragenen Haufen an Briefen, Tagebucheinträgen, Aufsätzen und Notizen seiner Familie hat Thomas Heise einen Film gebaut, der einen Weg weist, was deutsche Heimat sein könnte.

„Zum Abschluss freuen wir uns am Dienstag, 27. Oktober, auf den Besuch des Cineclubs Leutkirch bei filmreif im Neuen Ringtheater,“ erklärt Nadine Heindl vom Isnyer Büro für Kultur. Um 20 Uhr öffnet sich der Vorhang für „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“. „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ basiert auf dem gleichnamigen, autobiographischen Buch der 2019 verstorbenen Schriftstellerin Judith Kerr, das Regisseurin Caroline Link zu einem stimmigen, zu Herzen gehenden Film umgesetzt hat. Die Oscar-Preisträgerin kommt zur Filmvorführung nach Isny und lädt im Anschluss zu einem Filmgespräch ein.

Tickets für „Als Hitler das rosa Kaninchen stahl“ sind bereits im Vorverkauf bei der Isny Marketing GmbH, in der Buchhandlung Mayer (in Isny und Neutrauchburg) sowie im Neuen Ringtheater Isny erhältlich. Karten für die Filmpräsentationen in Leutkirch und Wangen gibt es ausschließlich an der Abendkasse. Nähere Infos zum Heimatkino sowie das komplette Programm der Landesliteraturtage 2020 sind unter www.bwlt2020.de zu finden.