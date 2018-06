Drei Isnyer bei der Junioren-WM dabei

Großer Erfolg für den WSV Isny: Drei Sportler des Vereins haben sich für die Junioren-Weltmeisterschaft qualifiziert. Skispringerin Agnes Reisch, sowie die Langläufer Amelie Hofmann und Friedrich Moch sind dieser Tage bei den Wettkämpfen in Kandersteg/Schweiz dabei. Alle drei Sportler konnten bei nationalen und internationalen Wettkämpfen im Vorfeld überzeugen und wurden vom Deutschen Skiverband für die Junioren-Weltmeisterschaft im schweizerischen Goms (Langlauf) beziehungsweise Kandersteg (Skisprung und Nordische Kombination) nominiert.

Bei seinem ersten Auftritt im Einzel in der klassischen Technik über 10 Kilometer wurde Moch am Dienstag drittbester Deutscher. Bei traumhaften Winterwetter im schweizerischen Goms ging Moch als 82. von 98 Läufern an den Start. Von Beginn an hielt er sich im vorderen Viertel. Nach der ersten Hälfte der Distanz lag er auf dem 21. Platz, diesen verteidigte er bis ins Ziel. Moch hätte noch in der Jugendklasse starten können, wurde aber bereits in der Juniorenklasse eingesetzt. Am Donnerstag steht der erste Einsatz von Amelie Hofmann im Skiathlon an. Hier wird Moch ebenfalls starten.

Der WSV Isny sei stolz, gleich drei Ausnahmeathleten entsenden zu können, heißt es in der Vereinsmitteilung weiter. Für Friedrich Moch seien Einsätze im Einzel und Skiathlon geplant, sowie gegebenenfalls in der Staffel. Amelie Hofmann werde als Auftakttraining bereits am Sprint teilnehmen und sei für einen Start beim Skiathlon vorgesehen. Agnes Reisch werde im Einzel und Teamspringen starten.