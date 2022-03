Drei Gesamtsiege für den WSV Isny

Am Oberjoch haben die Finalläufe des Bezirkscups statt gefunden – mit großen Erfolgen für den WSV Isny.

Die Veranstalter des Schwäbischen Skiverbands hatten sich für den Finaltag ein besonderes Format einfallen lassen. Der Wettbewerb wurde im Parallelslalom ausgetragen. Die Läufer kämpfen dabei in direkten Duellen um den Einzug in die nächste Runde. In den Finals werden dann die Tagessieger ermittelt. Für die Zuschauer sowie die Fahrer ist das ein ganz besonderes Spektakel und die Stimmung war analog zu den Bedingungen hervorragend.

Die Rennläufer aus Isny konnten mit insgesamt fünf ersten, drei zweiten und fünf dritten Plätzen ihre aktuell gute Form unter Beweis stellen. In der hart umkämpften Gesamtwertung konnten Niklas Wasmer (U8 männlich), Paul Zipperer (U10 männlich) und Sofia Illig (U12 weiblich) jeweils ihr Altersklassen gewinnen. Das hervorragende Saisonergebnis des WSV Isny bei den jüngeren Jahrgängen komplettieren in der Klasse U10 männlich, Benjamin Huthmacher und Jakob Durach auf Platz drei und vier. In der Klasse U12 weiblich platzierten sich Emilia Durach auf Platz vier und Frieda Arnold auf Platz fünf. Bei den Jahrgängen 2010/2011 männlich konnte Tom Krcsmar den zweiten Platz ergattern, dicht gefolgt von Lukas Netzer auf Platz vier.

Die weiteren Platzierungen der Isnyer Rennläufer. U8 weiblich 7. Platz Pia Netzer, U10 männlich 6. Platz Felix Wasmer, 8. Platz Paul Rimmele, 13. Platz Lorenz Arnold. U12 weiblich 6. Platz Sarah Wasmer, 8. Platz Jule Pfaff, 12. Platz Hannah Wolf, 18. Platz Maitje Friedrich. U12 männlich 7. Platz Moritz Huthmacher. U14 männlich 9. Platz Phillip Wolf, 11. Platz Sebastian, David Ucar. Die Vereinswertung gewann der SV Ravensburg vor der jungen Mannschaft aus Isny und der TG Biberach.

Am Wochenende finden in Damüls noch die SSV-Abschlussrennen statt, bevor es in die wohlverdiente Wettkampfpause geht.