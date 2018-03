Drei Einsätze, voller Terminkalender, inkontinente Agathe

Schnell waren sich laut Pressemitteilung alle einig: Kommandant Bernd Riedle und Stellvertreter Richard Maidel sind bei der Jahresversammlung der Rohrdorfer Feuerwehr mit 100 Prozent Zustimmung der Mannschaft wiedergewählt worden. Sie wollen sich weitere fünf Jahre für die Belange der Abteilung einsetzen. Nur der usschuss setzt sich neu zusammen.

Mit einer Ausnahme war die Mannschaft samt Ehrenmitgliedern, Gästen aus dem Kreuzthal, der Führungsriege der Isnyer Stadtabteilung und Ortsvorsteher Alexander Fürst von Quadt vollzählig erschienen. ,

Kommandant Riedle eröffnete die Versammlung mit dem schwerzhaften Hinweis, er habe in den zehn Jahren im Amt zwar einige graue Haare bekommen, „aber das liegt sicher nicht an der Feuerwehr.“ In wenigen Sätzen fasste er das vergangene Jahr zusammen, bevor Schriftführer Hans Mösle den ausführlichen Jahresrückblick vornahm. Dabei stellte er einige Höhepunkte so präzise dar, dass die Zuhörer laut Mitteilung das Gefühl bekamen, persönlich dabei gewesen zu sein.

Auch wenn in Rohrdorf 2017 lediglich drei Einsätze nötig waren, sei der Terminkalender permanent gefüllt gewesen: 20 Probenabende, gemeinsames Üben für das Leistungsabzeichen in Bronze, Teilnahme an Leistungswettkämpfen, etwa an der Orientierungsfahrt, bei denen die Rohrdorfer einen guten neunten Platz erreichte, die beste Platzierung aller Isnyer Gruppen. Das habe die Mannschaft ebenso gestärkt wie die Ausrichtung des Bockbierfestes oder die Schrottsammlung zur Aufbesserung der Kameradschaftskasse, und kameradschaftliche Veranstaltungen oder der gemeinsame Ausflug zeugten vom guten Zusammenhalt.

Einzige Sorgen bereite der Abteilung die derzeitigen Probleme mit dem erst vor knapp drei Jahren beschafften Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W). Während es in den zwei anderen Abteilungen, die dasselbe TSV-W erhalten hatten, keinerlei Schwierigkeiten gebe, habe Rohrdorf scheinbar ein „Zitronenauto“ erwischt, teilt die Feuerwehr mit: „Agathe“, wie es liebevoll genannt werde, sei „wirklich toll, aber ihr Immunsystem scheint nicht das Beste zu sein: Manchmal macht sie keinen Mucks mehr, und hin und wieder ist sie auch etwas inkontinent. Wir hoffen, dass die Werkstatt das endlich in den Griff bekommt“, heißt es seitens der Abteilung.

Josef Schmid wurde nach 42 Jahren mit einem Präsent aus dem aktiven Dienst verabschiedet, die offiziellen Ehrungen werden auf der Gesamtjahreshauptversammlung der Isnyer Wehren vorgenommen. Gesamtkommandant Markus Güttinger bedankte sich bei der Mannschaft und lobte die gute Zusammenarbeit mit Rohrdorf.