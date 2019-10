Drei Bienenvölker aus Waldstück gestohlen

Unbekannte haben zwischen Freitagabend und Sonntagabend in einem Waldstück an der Kreisstraße 8016 zwischen Schweinebach und dem Weiler Boden drei Bienenvölker in ihren Zanderbeuten(Maß: 52 x 42 x 60 Zentimeter) gestohlen. Die Zanderbeuten waren laut Polizei im Bereich eines Bienenhauses aufgestellt. Am Bienenhaus selbst hebelten die Tatverdächtigen zwei Holztüren auf und entwendeten aus einem Lagerraum zwei Imkeranzüge mit Schleier, vier weitere Zanderbeuten, einen Smoker, weitere Imkerausrüstung sowie Werkzeuge. Hinweise nimmt der Polizeiposten Isny unter Telefon 07562/976550 entgegen.

