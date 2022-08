Dreharbeiten auf der Schweineburg

Aktuell laufen auf der Schweineburg bei Isny Filmaufnahmen für das Filmprojekt „Die Odyssee“ des Isnyer Opernfestivals im Rahmen des Programms „Kunst trotz Abstand“ des Ministeriums für Kunst Baden-Württemberg. Das berichtet die Isny-Oper.

Hans-Christian Hauser führt Regie und spielt selbst den Odysseus. Jana Spasojevic, Sängerin aus Belgrad, die bei „Die Liebe zu den drei Orangen“ dem Publikum als Truffaldin in fröhlicher Erinnerung ist, spielt die weiblichen Figuren Zauberin Kirke, Nymphe Kalypso und Köngstochter Nausikaa, wie es in der Pressemitteilung heißt.

Schreiner Franz Kirchmann aus Isny und Schreiner Helmut Prinz aus Gestratz haben ein schwungvolles griechisches Schiff geschaffen, das überraschend in der Allgäuer Landschaft gelandet ist.

Die Gefährten des Odysseus auf dem Schiff werden gespielt vom Pianisten Phong Nguyen aus Isny, von Xinhang Zhou aus Trossingen, von Maximilian Prinz aus Gestratz und von drei Schülern aus Isny, Michael Hübscher sowie Benedikt und Michael Hartig.

Die Szenen mit Kalypso und Nausikaa werden an dramatischen Schauplätzen an der Argen im fließenden Wasser gedreht. Zauberin Kirke residiert in einem umgestürzten Baum, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Filmmusik hat Hans-Christian Hauser komponiert. Die Filmcrew besteht aus Simon Burger, Fabio Paulmichl (Form Bewegtbild) aus Leutkirch. Maria Anelli, bekannt von der Isny-Oper wird den Film Ende September zusammenschneiden.