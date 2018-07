Dozent für Kalenderfotos ausgezeichnet

Professor Gerd Bouchon, Dozent an der NTA Isny und Hobbyfotograf, ist im September von der Gesellschaft Deutscher Chemiker mit einem Preis für seine Fotos ausgezeichnet worden. Aus über 190 Einsendungen aus 16 Ländern sind die 12 besten Fotos für den Internationalen Chemiekalender 2011 ausgewählt und prämiert worden. Gleich drei Fotos stammen von Bouchon. Seine Bilder zeigen chemische Reaktionen in leuchtenden Farben und beweisen, dass die Chemie nicht nur „kracht und stinkt“, sondern auch eine äußerst ästhetische Seite haben kann. Entstanden sind die Fotografien im Zusammenhang mit Gerd Bouchons Tätigkeit an der NTA, wo er in Ergänzung des Curriculums Experimentalvorlesungen im Fach Chemie hält.

Ein Ansichtsexemplar des Chemiekalenders liegt im Sekretariat der NTA Isny aus und kann für zehn Euro plus Versand bei calendar@jungchemikerforum.de bestellt werden.