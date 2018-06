Unter dem Dach der Remise des Hauses Tanne in Eisenbach ist kürzlich nach einigen Renovierungsarbeiten ein Umzug vollzogen worden. Die Sommerwerkstatt mit jährlich wechselnden Workshops zog vom großen Raum nach nebenan in den kleineren um und beherbergt 2018 die Keramikpuppen-Herstellung und -vorführungen.

Den Dorfladen gibt es zwar schon einige Jahre, er brauchte jedoch wegen einer Sortimenterweiterung einen größeren Raum. Jetzt kann dort auch der Kreuztaler Ziegenkäs gekauft werden. Bei der feierlichen Wiedereröffnung waren sogar die beiden Bürgermeister mit dabei, zu denen das „Zwillingsdorf“ jeweils gehört – der Württemberger Rainer Magenreuter, der in diesem Fall Eisenbach vertrat, und Toni Barth aus Buchenberg, der für Kreuzthal zuständig ist. Beiden Bürgermeistern, einschließlich Ortsvorsteher Alexander Fürst von Quadt, ist es wohl ein Herzensanliegen, dass der Dorfladen weitergeht. Sie dankten vor allem den Mitgliedern und allen ehrenamtlichen Helfern, die mit ihrer Vorsitzenden Susanne Eisele den Laden organisieren und verantworten – damit die unentbehrlichen Dinge des täglichen Lebens vor Ort sind.

Einige Tage nach der Wiedereröffnung begegnet man an der Ladentür dem Schild „Dorfladen in Selbstbedienung geöffnet“ – und kann es noch nicht recht glauben. Man ruft vergeblich nach dem Personal, draußen und drinnen. Es scheint tatsächlich so zu sein: Selbstbedienung! Man solle die Ware die man mitnehmen will in eine Liste eintragen, heißt es auf einem Zettel. Auf dem Ladentisch steht auch ein Körbchen mit Wechselgeld, ein Addiergerät und eine Kasse, in die man die Gesamtkosten des Einkaufs einwerfen kann.

„Das funktioniert bei uns Kreuzthalern ganz gut, meint ein Eisenbacher, der für sich auch eine Kleinigkeit „holt“ und ganz selbstverständlich bezahlt. Vertrauen werde doch in vielen Bereichen und lebenslang auf die Probe gestellt, ergänzt er, anders würde das Leben doch nicht funktionieren. Wenn Fremde hier hereinkommen, dann sei Ehrlichkeit richtig herausgefordert.

Bettina Kahl, Chefin des Hauses Tanne, konnte dem nichts weiter hinzufügen. Das Kreuzthal sei halt in so mancher Hinsicht etwas Besonderes. Was ihr allerdings auch noch am Herzen liege ist die Ausstellung „Puppen – mehr als Spielzeug“, die Anfang Mai eröffnet wurde. Dort gibt es Infos zur Herstellung der Porzellanpuppen und auf Anfrage auch Vorführungen. Die Ausstellung ist immer von Mittwoch bis Sonntag jeweils von 11 bis 16 Uhr geöffnet.