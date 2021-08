Dorfladen Beuren weiter auf Erfolgskurs

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Jahreshauptversammlung des Trägervereins „Unser Dorfladen“ aus Beuren ging es, wie könnte es anders sein, auch um das Thema Corona. In dem kleinen Laden habe die Pandemie laut Geschäftsführer Hubert Kolb aber dazu beigetragen, dass die Umsätze im Jahr 2020 sogar deutlich angestiegen sind. Ein starker lokaler Tourismus und das noch ausgeprägtere Bewusstsein der Beurener Bevölkerung für den Laden vor Ort haben dazu geführt, dass das abgelaufene Geschäftsjahr das bislang umsatzstärkste in der siebenjährigen Geschichte war. So lange ist es her, dass der Laden in der Isnyer Gemeinde in die Hände eines neu gegründeten Vereins gelegt wurde. Die von Kassier Barbara Reischmann und Steuerberater Roland Schwarz präsentierten Zahlen zeigten, dass sich die Erfolgsgeschichte dieses Vereins auch im laufenden Jahr 2021 weiter fortsetzt.

Bei der Entlastung der Vorstandschaft um die Vorsitzende Daniela Neidhart betonte Ortsvorsteherin Silvia Ulrich, wie sehr die Menschen in der Corona-Pandemie gemerkt hätten, was es heißt, auf persönliche Begegnungen zu verzichten. Der Dorfladen habe vor allem auch während des vergangenen Jahres dazu beigetragen, wenigstens ein Mindestmaß an sozialen Kontakten aufrecht zu erhalten.

Besonderen Dank sprach Ulrich den Verkäuferinnen des Dorfladens aus, die das Herz und die Seele dieses wichtigen Treffpunktes darstellen.