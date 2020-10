Dorfladen Beuren unterstützt die Tafel

Im Dorfladen Beuren steht ab sofort ein „Spendenkorb“ bereit. Dieser lädt ein, beim Einkauf immer wieder einmal ein wenig mehr einzukaufen und der Tafel in Isny zu spenden, teilt der Diakon Jochen Rimmele mit.

Tafelladen musste von heute auf morgen schließen

Die ersten Überlegungen zu einer solchen Kooperation mit dem Tafelladen seien zu Beginn der Corona-Zeit entstanden. Damals musste der Tafelladen von heute auf morgen schließen, weil die Ehrenamtlichen fast komplett aus Risikopersonen bestanden. Anfang April konnte dann ein Notbetrieb eingerichtet werden, der von Ehrenamtlichen des Mutmacherprojekts organisiert wurde.

Conny Prinz von der Gemeindecaritas Beuren-Isny engagierte sich hier mehrere Wochen, während sie selbst in Kurzarbeit war. „Es war für mich eine ganz wichtige Erfahrung, nicht nur aus der Zeitung von den Nöten vieler Menschen hier in Isny und der Region zu erfahren. In meiner Zeit im Tafelladen habe ich viele bewegende Lebensgeschichten kennenlernen dürfen. Und ich habe ganz konkret erfahren, dass Armut auch bei uns eine Wirklichkeit ist. Der Tafelladen ist für viele Menschen ein Segen. Denn durch den Einkauf zu günstigen Preisen kommen viele wenigstens einigermaßen über die Runden.“

Ortsvorsteherin Silvia Ulrich hat Kooperation angestoßen

Angestoßen hat die Kooperation Ortsvorsteherin Silvia Ulrich. Mit Öffnung des Tafelnotbetriebs zu Ostern hatte sie mit Diakon Jochen Rimmele Kontakt zum Mutmacherprojekt aufgenommen. Gemeinsam ist damals die Idee entstanden, eine Zusammenarbeit mit dem Dorfladen anzustreben. Nun wurde sie endgültig umgesetzt. „Die Unterstützung des Tafelladens über einen dauerhaften ,Spendenkorb’ ist eine schöne Form, hier in Beuren ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass wir eine Kommune sind, in der auch die Dörfer ihren Beitrag leisten zu einem solidarischen Miteinander in und um Isny.“

Der Dorfladenverein war laut Rimmele sofort bereit, die Idee umzusetzen. „Wir finden die Aktion sehr gut. Der Vorstand und die Mitarbeiter unterstützen diese Initiative sehr gerne“, sagte Daniela Neidhart, Vorsitzende des Vereins „Unser Dorfladen“ beim gemeinsamen Fototermin. Besonders gebraucht würden im Tafelladen haltbare Produkte wie Speiseöl, Reis, Nudeln, Konserven, Zucker, Dauerwurst, Kaffee, Tee, Kaba, Honig, aber auch Drogerieartikel.