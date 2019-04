Dorfladen Beuren fährt sehr gute Zahlen ein

Seit etwas mehr als fünf Jahren wird der Dorfladen in Beuren als Verein geführt. Und das mit Erfolg, wie aus dem Bericht von Kassenverwalterin Barbara Reischmann bei der Jahreshauptversammlung hervorging. Laut einer Mitteilung des Vereins habe vor allem der heiße und lange Sommer 2018 dem Dorfladen sehr gute Umsatzzahlen beschert. Gut, so Geschäftsführer Hubert Kolb, dass sich wieder ehrenamtliche Helfer mit insgesamt über 100 Arbeitsstunden an den Samstagen eingebracht und so die Verkäufer entlastet haben.

Während der vergangenen fünf Jahre hat sich das Sortiment von insgesamt etwa 900 Artikeln nur wenig verändert. Neue Ideen werden dabei aber immer wieder umgesetzt, schlecht nachgefragte Waren verschwinden wieder aus den Regalen. „Nachhaltigkeit“ und „Regionalität“, das sind Schlagworte die beim Dorfladen Beuren auch tatsächlich gelebt werden, heißt es weiter. So wurde das Sortiment beispielsweise im April 2018 um Käse aus der Sennerei in Diepolz ergänzt. Zum Schluss der Versammlung wurde angeregt, die Mitgliederwerbung wieder aktiver zu betreiben. So soll jeder Beurener wissen, dass er mit einer Mitgliedschaft und durch regelmäßige Einkäufe einen Beitrag zu „seinem“ Laden leisten kann.