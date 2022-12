Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am kommenden Samstag, 17. Dezember ab 16 Uhr, findet wieder die Dorf-Weihnacht in Rohrdorf statt. Die Vereine laden zum gemütlichen Bummel zwischen den festlich geschmückten Ständen ein und sorgen mit unterschiedlichen Leckereien für das leibliche Wohl. Endlich ist dieses weihnachtliche Beisammensein hier am Ort wieder möglich und es bleibt zu hoffen, dass sich möglichst viele frohe Begegnungen und gute Gespräche ergeben. Die Straße „An der Adelegg“ bleibt zwischen Dorfstraße und „Am Unterösch“ (für Ortskundige: beim Unteren Wirth) gesperrt, damit man ungestört entlang der Buden schlendern kann.