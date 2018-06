Donnerstagswanderung führt nach Eglofstal

Die Donnerstagswanderer treffen sich am 14. Juni um 13.05 Uhr am Gasthaus Sonne in Neutrauchburg und um 13.15 Uhr am Kurhaus in Isny zu einer Wanderung nach Eglofstal.

Langwanderer laufen mit Elmar Oppler von der Bushaltestelle beim Café Geray an der B 12 über Isnyberg, Obervorholz, durch den Ostenwald zum Marktobelbach, nach Mallaichen und entlang der Oberen Argen nach Eglofstal. Die Weglänge beträgt etwa acht Kilometer, die Gehzeit gut zwei Stunden. Kurzwanderer laufen gut vier Kilometer in etwa eineinhalb Stunden mit Klaus Scheffeler von der Bushaltestelle Burg über Eyb nach Eglofstal. Gemeinsame Einkehr ist abschließend in der Talwirtschaft Bären.