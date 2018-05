Dokumentarfilm über vermeintliche Schönheitsideale

In der Reihe „Filmreif“, veranstaltet vom Kulturforum Isny, läuft am Dienstag, 13. Februar, um 20 Uhr im Neuen Ringtheater der Dokumentarfilm „Embrace“. Er ist laut Ankündigung „eine mutmachende Auseinandersetzung mit propagierten Schönheitsidealen“.

Regisseurin Taryn Brumfitt setzt sich in ihrer Dokumentation mit dem von Werbung, Medien und Gesellschaft propagierten Körperbild und dessen Auswirkungen auf das Leben vieler Frauen auseinander. Brumfitts Absicht ist dabei, vor allem Zuschauerinnen von einem ungesunden Streben nach dem „perfekten“ Körper zu befreien.

In der US-amerikanisch-australischen Co-Produktion begibt sich die Filmemacherin auf eine Reise rund um den Globus, um herauszufinden, warum viele Frauen ihren Körper nicht so annehmen können wie er ist. Ihr Gegenentwurf lautet „Embrace!“ – sprich: „Umarme dich selbst, nimm deinen Körper so an wie er ist, du hast nur diesen einen!“

Die Vorführungen in der Reihe „Filmreif“ beginnen jeweils um 20 Uhr im Isnyer Kino. Dort gibt es Karten an der Abendkasse bei freier Platzwahl, Reservierungen sind nicht möglich. Der Vorverkauf startet immer zwei Wochen vor der Filmpräsentation im Büro für Tourismus im Kurhaus, Telefon 07562 / 975630, in der Buchhandlung Mayer, Wassertorstraße, Telefon 07562 / 3315 und 07562 / 2110 oder im Neuen Ringtheater Isny, Telefon 07562 / 914857.