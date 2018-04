DLRG Ortsgruppe Beuren stellt sich neu auf

Im Rahmen der Hauptversammlung der DLRG Ortsgruppe Beuren hat sich einiges getan. Neben den Regularien haben Neuwahlen auf dem Programm gestanden. Auf Hermann Hengge, der sein Amt als Vorsitzender viele Jahre innehatte, folgt Robert Müller

Die DLRG Ortsgruppe Beuren besteht seit über 50 Jahren und leistet am Badsee regelmäßig an den Wochenenden sowie an Feiertagen ihren Einsatz. Unter der Woche übernimmt Bademeister Erhard Pferdt sowie sein Team diesen Dienst.

Für Hengge ist jetzt nach vielen Jahren als Vorsitzender des Vereins Schluss. „Es war Zeit, aufzuhören, damit mit der Jugend frischen Wind in den Verein kommt“, so der ehemalige Vorsitzende. Ans Aufhören bei der DLRG Ortsgruppe Beuren, denkt Hengge jedoch noch lange nicht. So würde er nach wie vor am Badsee seinen ehrenamtlichen Dienst leisten und das Team mit seinen Erfahrungen unterstützen. „Ich bin nicht nur jahrelang Vorsitzender der Ortsgruppe Beuren gewesen, sondern auch bereits seit über 40 Jahren Mitglied im Verein. Da hört man nicht so schnell auf“, so Hengge.

Seinem Nachfolger gibt er folgende Worte mit auf den Weg: „Ich wünsche mir für die die DLRG Ortsgruppe Beuren, dass es auch in Zukunft so gut weiter geht wie bisher und dass Robert den Verein, den ich mitaufgebaut habe, gut weiterführt“, erklärte Hengge. Keine einfache Aufgabe für den frischgebackenen Vorsitzenden. An Mitgliederzahlen fehlt es der Ortsgruppe jedenfalls nicht. Immerhin sind das aktuell etwa 100 an der Zahl – viele für eine kleine Gruppe. Vielmehr stellt sich das Problem, der Trainingsmöglichkeiten für die DLRG-ler in den Wintermonaten dar, da in der Vergangenheit zahlreiche Bäder in der Region geschlossen wurden. Ein Organisationsproblem, das nun auf seinen Nachfolger zukommt. In einem Punkt sind sich Hengge und sein 27-jähriger Nachfolger jetzt schon einig: „Es kann nicht sein, dass Kinder in Deutschland aus verschiedenen Gründen keine Möglichkeit mehr haben, das Schwimmen zu erlernen, außerdem muss die Sicherheit am Beurener Badsee einfach gewährleistet sein“. Des Weiteren sei es auch absolut wichtig, Sorge dafür zu tragen, dass die Jugend der Ortsgruppe erhalten bleibt. „Von zehn Jugendlichen bleiben uns etwa zwei“, erklärte Müller.