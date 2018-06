Diskussion über MSC-Trainingsgelände wird vertagt

Der Gemeinderat Isny kommt am Montag, 25. Juli, zu seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause zusammen. Entgegen der ursprünglichen Tagesordnung wird nun aber doch nicht über den Punkt „Errichtung eines Trainingsgeländes für den MSC Isny – Sachstandsbericht und weiteres Vorgehen“ diskutiert. Dieser komme „zu einem späteren Zeitpunkt in einer Gemeinderatssitzung auf die Tagesordnung. Wir bitten um Verständnis und Beachtung“, teilte die Stadtverwaltung mit.

„In Sachen MSC-Trainingsstrecke sind wir immer noch in Gesprächen zu möglichen alternativen Standorten. Diese sind leider noch nicht so weit, dass wir dazu in den Gemeinderat gehen können. Wir hoffen aber, dass dies in einer der Sitzungen im September auf der Tagesordnung stehen kann“, erklärte Bürgermeister Rainer Magenreuter. Nach SZ-Informationen gibt es derzeit zwei mögliche Grundstücke, die sich anbieten. Noch sollen aber nicht alle Details mit allen Fraktionen besprochen sein.

Auf der Tagesordnung im großen Sitzungssaal des Rathauses stehen am Montag ab etwa 18.30Uhr somit folgende Tagesordnungspunkte: 1. Aktueller Bericht des Bürgermeisters, 2. Anfragen von Stadträten, 3. Bürgeranfragen, 4.Widmung eines Feld- und Waldwegs gemäß Paragraph 5 Straßengesetz Baden-Württemberg auf Gemarkung Neutrauchburg – Information und Beschlussfassung, 5. Hallgebäude – Grundsatzentscheidung zum Programm und Vorstellung der Auslobung und Beschlüsse, 6. Quartalsbericht zum Haushalt 2016, 7. Jahresrechnung 2015 – Feststellung und Beteiligungsbericht, 8. Eigenbetrieb Städtisches Wasserwerk – Feststellung des Jahresabschlusses 2015, 9. Kindergartenbedarfsplan 2016/2017 – Angebote zur Betreuung von Kindern von eins bis zwölf Jahren und Bedarfsplanung bis 2017/2018 einschließlich Ausbau Kleinkindbetreuung, 10. Annahme von Spenden.