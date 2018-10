Diskussion über Mobbing und Burnout im Alter

Über Fragen rund um das Thema „Mobbing und Burnout im Alter“ diskutiert die Gruppe 55 plus bei ihrem nächsten Treffen am Dienstag, 13. November, in der Klinik Alpenblick, Kurweg 9, in Isny unter der Leitung von Erik Wenglein, Facharzt für psychosomatische Medizin, Psychoanalyse, Psychotherapie, Rehabilitationswesen mit verkehrsmedizinischer Qualifikation.

Mobbing und Burnout werden laut Pressemitteilung in der Regel in Zusammenhang mit besonderen Konflikten und Problemen am Arbeitsplatz gesehen. Daraus resultierende psychische Belastungen und Erkrankungen entstünden jedoch nicht nur im Beruf, sondern ebenso in alltäglichen Anforderungssituationen oder als Folge von kritischen Lebensereignissen. Dabei scheine es, dass psychische Störungen und Zustände des Ausgebranntseins auch bei älteren Menschen zunehmen.

Aber gibt es überhaupt Mobbing im höheren Alter auch jenseits des aktiven Erwerbslebens? Ist nicht schon die Diskriminierung und Benachteiligung von älteren Arbeitnehmern eine Form des Mobbings? Es scheine, dass das Thema häufig entweder bagatellisiert oder einfach totgeschwiegen werde, heißt es. Dies sei allerdings problematisch, denn es koste der Gesellschaft immer mehr Geld. Man schätzt den wirtschaftlichen Gesamtschaden durch Mobbing und seine Folgen laut Mitteilung auf etwa 15 bis 50 Milliarden Euro jährlich. Die von Mobbing betroffenen Personen hätten fast doppelt so viele Fehltage wie die nicht betroffenen. Besonders die über 50-Jährigen seien häufiger davon betroffen.