Direktorin Katja Hoffmann verlässt Haus Sonnenhalde

Katja Hoffmann übergibt die Leitung des Pflegeheims Haus Sonnenhalde an die langjährige Pflegedienstleiterin Anita Thalau. Hoffmann wechselt zum ersten Februar 2019 als Leiterin eines Pflegeheimes in ihre Heimatstadt Ulm, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die bisherige Hausdirektorin im Haus Sonnenhalde geht mit einem lachenden und einem weinenden Auge. „Die langen Fahrtwege werde ich keinesfalls vermissen, die Mitarbeiter und Bewohner dafür umso mehr“, wird sie im Pressetext zitiert. Die Mutter eines vierjährigen Kindes hat das Angebot eines privaten Trägers angenommen, ein Pflegeheim in Ulm zu leiten. „Ich habe die Gelegenheit ergriffen, um zukünftig nicht mehr zur Arbeit pendeln zu müssen. Mir ist die Sonnenhalde sehr an das Herz gewachsen, aber nun ist der richtige Zeitpunkt zu gehen. Das Haus ist ein Garant für Stabilität inmitten des Pflegenotstands. Ich gehe mit gutem Gewissen“, so Hoffmann.

Anita Thalau, die bisherige Pflegedienstleiterin, freut sich auf ihre neue Aufgabe, auf die sie sich in einem trägerinternen Traineeprogramm vorbereitet hat. „Wir sind sehr gut aufgestellt und können uns darauf konzentrieren gute Pflege zu leisten. Herrausforderungen wie der generalistischen Pflegeausbildung sehe ich gelassen entgegen. Ich kenne die Stärken meiner Mitarbeiter“, wird Thalau zitiert.

Nach langjähriger Erfahrung in der Altenpflege gibt sie sich bescheiden: „Was zählt ist Vertrauen und Beziehungen auf Augenhöhe. Es ist die gute Arbeit meiner Mitarbeiter, die uns erfolgreich macht.“ Wie in der Evangelischen Heimstiftung üblich ist, wird Anita Thalau in den kommenden Wochen in einem feierliche Akt in ihrem neuen Amt begrüßt.