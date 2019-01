Dietmar Kalbrecht ist seit 35 Jahren bei Früchte Jork.

Die Früchte Jork GmbH hat an Neujahr nicht nur den Jahresanfang gefeiert, sondern auch ein außergewöhnliches Mitarbeiterjubiläum: Bereits seit 35 Jahren ist Dietmar Kalberecht (Mitte) Mitarbeiter des Unternehmens. Er sei laut einer Pressemitteilung das beste Beispiel dafür, dass man in einem mittelständischen Unternehmen mit Fleiß und Ehrgeiz Karriere machen kann, denn seit zehn Jahren ist Kalbrecht als Geschäftsführer in der Tochterfirma AL-Logistik GmbH tätig. An der Jubiläumsfeier honorierte die Geschäftsführung die jahrzehntelange Treue zum Unternehmen: Joachim Jork und Susanne Jork dankten dem Jubilar für seinen Einsatz und beteuerten: „Das Unternehmen schätzt sich glücklich und ist stolz darauf, einen solchen betriebstreuen und wertvollen Mitarbeiter in der Unternehmensführung zu haben“, so der Bericht. Foto: Früchte Jork