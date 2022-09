Dieses Jahr gibt es wieder eine Ausbildungsbörse im Isnyer Kurhaus

2020 hat die Ausbildungsbörse als offene städtische Veranstaltung in Isny komplett abgesagt werden müssen, 2021 fand sie als innerschulische Veranstaltung statt. Dieses Jahr wird die 14. Ausbildungsbörse am Freitag, 23. September, von 16 bis 19 Uhr in alter Form im Kurhaus Isny durchgeführt. Zusätzlich gibt es eine Nacht der Ausbildung, teilt die Stadt Isny mit.

Bei der Ausbildungsbörse stellen sich Firmen an einzelnen Ständen vor und die Jugendlichen – oft in Begleitung ihrer Eltern – können selbst wählen, wo sie vorstellig werden, sich Informationen holen oder sich beraten lassen. Häufig nehmen die Betriebe ihre derzeitigen Auszubildenden an den Stand mit, weil diese ja vor Kurzem noch in einer ähnlichen Situation waren und authentisch beraten können.

Die Organisatoren der langjährigen Kooperationsveranstaltung, Bernd Hierlemann und Florian Ehmele von der AOK Bodensee Oberschwaben sowie Kinder-, Jugend- und Familienbeauftragter Matthias Hellmann, sind laut Mitteilung froh, dieses Portal wieder anbieten zu können und haben im Frühjahr mit den Vorbereitungen begonnen, als ersichtlich wurde, dass eine Durchführung möglich scheint.

Durch die Pandemie habe das Angebot einer Berufsorientierung, von Praktika in Betrieben, Schnupperbesuchen und weitere Jobbörsen beinahe unmöglich erschienen. Deswegen sei es sowohl den Veranstaltern sowie Katharina Zapf, die beim Verein Kinder- und Jugendarbeit Isny für das Projekt „Brückenbau“ zur Berufsfindung zuständig ist, umso mehr ein großes Anliegen, jungen Menschen wieder und auch schon vor dem Schulabschluss Wege in einen passenden Ausbildungsberuf aufzuzeigen.

Firmen und junge Menschen niederschwellig, unkompliziert und in lockerer Atmosphäre in Kontakt und ins Gespräch zu bringen, ist das Ziel der Veranstaltung, die den Untertitel „Finde Deinen Weg“ trägt. „Das ist in der Vergangenheit immer sehr gut gelungen“, betont Matthias Hellmann. Er rechnet damit, dass sich wieder ausreichend Firmen, Institutionen und Einrichtungen aus unterschiedlichsten Branchen anmelden. Die Veranstalter rechnen mit 40 bis 45 beteiligten Ausstellern.