Gerd Müller, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, hat die Schirmherrschaft der bundesweiten 19. Fairen Woche vom 11. bis zum 25. September übernommen. Veranstalter sind das Forum Fairer Handel Berlin, Trans Fair Köln und der Weltladen Dachverband in Mainz. In Isny beteiligt sich der Weltladen in der Bahnhofstraße mit einer Aktion an der Woche.

„Noch nie in der Menschheitsgeschichte wurden mehr Ressourcen abgebaut, abgeholzt und abgebrannt. Die gesamte Menschheit verbraucht pro Jahr fast zwei Erden. Dieser Lebensstil hat keine Zukunft – er nimmt Zukunft“, schreibt der über Parteigrenzen hinweg anerkannte Entwicklungsminister. Die Corona-Pandemie habe auch deutlich gemacht, wie eng wir in dieser Welt verbunden sind – und wie verletzlich wir sind. Die Konsequenz sei: „Es kann und darf keine Rückkehr zur seitherigen Normalität geben.“

Das ehrenamtliche Weltladen-Team Isny möchte, dass weltweite Gerechtigkeit trotz Corona auf der Tagesordnung bleibt. Zumal erst vor Kurzem der Stadt Isny der Titel „Fair-Trade- Town“ zugesprochen wurde. Im Rahmen der Fairen Wochen lädt der Weltladen am Donnerstag während der Marktzeit zur Aktion „ökologischer Fußabdruck“ ein. 40 Füße werden auf dem Gehweg in der Wassertorstraße ausgelegt mit aufgedruckten Fragen zu Energie, Konsum, Ernährung und Mobilität. Es soll ein Selbsttest sein.