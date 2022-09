Diebin beklaut Rentnerinnen

Zwei Frauen sind am Mittwochnachmittag in einem Lebensmittelmarkt in der Maierhöfener Straße in Isny Wertgegenstände gestohlen. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll eine Unbekannte jeweils in die Taschen ihrer Opfer gegriffen haben, die sich am oder im Einkaufskorb befanden, den die Frauen im Markt benutzten.

Während eine76 Jahre alte Frau durch ein nettes Gespräch abgelenkt wurde und die Täterin ihr beim Einräumen ihres Einkaufswagens half, nahm sie wohl in einem unbeaufsichtigten Moment den Geldbeutel aus einer Tasche im Einkaufswagen. Auch einer 77-Jährigen stahl eine Diebin wohl die Geldbörse aus einer Stofftasche, die die Seniorin an ihren Einkaufswagen gehängt hatte. Ob es sich in beiden Fällen um die gleiche Täterin gehandelt hat, ist derzeit offen.

Die 76-Jährige beschrieb die Diebin als etwa 1,55 Meter groß und korpulent. Sie soll schwarzes, lockiges, nackenlanges Haar gehabt und einen weißen Pullover und eine bunte Hose getragen haben. Auf sie habe die Frau einen ausländischen Eindruck gemacht. Der Polizeiposten Isny ermittelt wegen der Diebstahlsdelikte. Sachdienliche Hinweise werden unter Telefon 07562/976550 erbeten.