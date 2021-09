Diebe stehlen Pistazien im Wert von 750 Euro

Aus einem Lebensmittelmarkt in Neutrauchburg haben Diebe am Donnerstagmorgen eine Großmenge Pistaziennüsse entwendet. Das teilt die Polizei mit.

Das Duo, das die Ermittler im Verdacht haben, stahl mutmaßlich 228 Stück der 300-Gramm-Packungen im Wert von 750 Euro.

Im Anschluss fuhren die Täter nach Lindenberg, um auch dort aus einem Discounter Pistazien-Packungen an sich zu bringen. Dort flog der Klau auf und das Duo wurde nach kurzer Flucht gestoppt.

In ihrem Audi fanden Polizeibeamte die Großmenge an Pistazien, die sich dem Einkaufsmarkt in Neutrauchburg zuordnen ließen. Gegen sie wird nun wegen Diebstahls ermittelt.