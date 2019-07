Dieb verletzt sich bei Einbruch

Unbekannte sind am Mittwochvormittag in der Zeit von 10 bis 10.15 Uhr in ein Wohnhaus in der Unteren Achstraße eingebrochen. Der oder die Täter gelangten laut Polizeimeldung durch ein offenstehendes Fenster in die Wohnung und klauten Bargeld. Einer der Täter zog sich laut den Beamten offensichtlich eine blutende Verletzung zu. Als die Bewohnerin nach Hause zurückkehrte, bemerkte sie, dass im Bereich des Hauseingangs und des Einstiegsfensters Blutspuren mit dem Gartenschlauch entfernt wurden.

Hinweise hierzu erbittet der Polizeiposten Isny unter der Telefonnummer 07562/976550.