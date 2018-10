Die „Weibsbilder“ proben in Bolsternang

Sonntag, 14 Uhr Ortszeit, die Sonne brennt herbstuntypisch vom Himmel und eine Gruppe Frauen trifft sich gutgelaunt im Bolsternanger Gasthaus „Zum Schwarzen Grat“. Nein, hierbei handelt es sich nicht um Freundinnen, die grundlos zusammenkommen, sondern um das Team von „d’Weibsbilder“, die ihr Stück „Der zerbrochene Krug“ proben wollen. Und es sind nicht ausschließlich Frauen, denn ein junger Mann, Linus Lenke, der heuer die Rolle des Ruprechts spielt, ist auch mit von der Partie.

Aufgrund zahlreicher sonntäglicher Reservierungen im Gasthaus, in dem sonst „indoor“ geprobt und gespielt wird, wird das Training an diesem Tag kurzerhand nach draußen verlagert und findet auf der Terrasse statt. Die Schauspieler sind guter Dinge, gehen locker miteinander um und freuen sich, heute zum x-ten Mal ihr Stück einzustudieren. „Wenn es auf der Beziehungsebene nicht stimmt, in der Gruppe kann man das Theaterstück gleich vergessen“, bestätigt Hildegard Birmelin den Eindruck, dass das Team sehr vertraut sei und einen besonders freundschaftlichen Umgang pflegt. „Damit das so ist und bleibt, sorge ich jedes Jahr für teambildende Maßnahmen“, erklärt Regisseurin Ute Dittmar. „Unsere Hildegard ist da mein Barometer. Sie spürt sehr genau, wenn etwas nicht stimmt und dann setzen wir uns zusammen und reden Tacheles, bis alles wieder im Lot ist.“

Teamfähigkeit wird geschult

Bei jeder Probe – und das sind viele von Januar bis Oktober – wird die Teamfähigkeit der Mitwirkenden geschult, und gleichzeitig die individuelle Flexibilität gefordert. „Das Miteinander ist das A und O“, betont die ausgebildete Schauspielerin Ute Dittmar. Deshalb werden im Vorfeld zur Theater-Probe Tänze vollführt, bei denen jeder aufmerksam sein muss, um den Anschluss nicht zu verlieren und bei Änderungen ad hoc reagieren zu können.

Die Schrittfolgen ändern sich schnell, als Zuschauer kommt man mit dem Gucken kaum hinterher, die Schauspieler sprechen und bewegen sich unvorhersehbar. „Dass wir diese Körperarbeit und Teambildung machen, unterscheidet uns von den meisten anderen Theatergruppen in der Region“, glaubt die Regisseurin, die sich sehr engagiert um ihre Darsteller kümmert. „Ich bringe meinen Schauspielern nicht nur das aufzuführende Stück bei, sondern lehre sie die Basics der Schauspielerei. Persönliche Weiterentwicklung hat oberste Priorität.“

Premiere in Bolsternang

Die Gruppe der „Weibsbilder“ wird in den nächsten Wochen viel zu tun haben. Am Samstag, 20. Oktober, um 19.30 Uhr starten sie mit ihrer Premiere in Bolsternang, wandern dann weiter nach Eisenharz, Kimratshofen, Leutkirch, Weitnau und werden am Freitag, 30. November, in Isny im Kurhaus auftreten. „Wir proben seit Januar,“, erzählt Ute Dittmar, was bedeutet, dass kurz nach dem letzten Auftritt schon die neue Probenrunde losgehen wird.

Neue Schauspieler sind jedes Jahr willkommen, die „Weibsbilder“ sind keine homogene, nach außen abgeschirmte Institution. Voraussetzung, um in die Laiengruppe einsteigen zu können, sind Leidenschaft fürs Theater und Teamfähigkeit.