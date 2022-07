Die Weckruf-Routen am Kinderfestsonntag

Die Reichsstadt-Fanfaren, die Stadtkapelle Isny und die Stadtjugendkapelle Isny stimmen die Bevölkerung am Sonntagmorgen, 10. Juli, mit ihren musikalischen Weckrufen auf den historischen Festzug durch die Altstadt am Nachmittag ein. Die einzelnen Gruppen sind ab 5 Uhr in der Früh auf folgenden Routen unterwegs:

Reichsstadt-Fanfaren – General-Moser-Weg, Spitalhofweg, An der Friedsäule, Am Pfänderholz, Am Friedhag, An der Friedsäule, Spitalhofweg, Weißlandstraße, Hans-Lanzenberg-Straße, Hans-Guldin-Straße, Maierhöfener Straße, Bufflerweg, Wilhelmstraße, Am Krumbach, Friedrich-Silcher-Straße, Ibergweg, Kemptener Straße, Herrenbergweg, Fußweg Richtung Schultesberg, Kirchwegele , Kastellstraße, Scherrwiesenweg, Rotenbacher Weg, Schletterweg, Mittelöschweg, Achener Weg, Bahnhofstraße, Schwanenweg, Schwanensiedlung, An den Wiesenzäunen, Schlegelstraße, Mechenseer Straße, Dengeltshofener Straße, Känerweg.

Stadtkapelle Isny – Herrenbergweg, St.-Nikolai-Weg, Kemptener Straße, Bufflerweg, Georg-Bader-Straße, Grabenstraße, Wilhelmstraße, Maierhöfener Straße, Hans-Lantzenberg-Straße, Hans-Guldin-Straße, An der Friedsäule, Lindauer Straße, Obertorstraße, Wassertorstraße, Bahnhofstraße.

Stadtjugendkapelle Isny – Achwiesenweg, Am Dreifingerbach, Am Moos, Ammannstraße, An den Wiesenzäunen, Bahnhofstraße, Dengeltshofer Straße, Gwatweg, Känerweg, Löwenzahnweg, Margeritenweg, Schwanensiedlung, Seidenstraße, Trollblumenweg.

Am Kinderfestmontag, 11. Juli, gibt es keinen Weckruf, da die Kinderfesttrommler in diesem Jahr nicht unterwegs sein können, nach der Corona-Zwangspause fehlte ihnen wie mehrfach berichtet die Zeit, ein ausreichendes Repertoire einzustudieren.