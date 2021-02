Die VHS Isny steht in den Startlöchern

Das neue Programm der Volkshochschule (VHS) Isny für das erste Halbjahr 2021 ist bereits online und liegt jetzt in gedruckter Form aus. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, hoffe das VHS-Team, die Kurse zeitnah starten zu können.

Das Programmheft für Frühjahr- und Sommersemester im ersten Halbjahr 2021 bietet ein vielfältiges Angebot. Das Leitungsteam mit Gudrun Albrecht und Heike Hengge sei sich wohl bewusst, wie sehr Dozenten und Dozentinnen sowie das Publikum der VHS darauf warten, endlich wieder loslegen zu dürfen. Präsenzunterricht werde es nur unter strengen Schutz- und Hygienemaßnahmen geben. Parallel dazu baut die VHS ihre digitalen und hybriden Angebote aus. Teils wurde die Kursdauer vieler Angebote verändert und in mehrere Blöcke aufgeteilt, da noch niemand sagen könne, ab wann wieder ein normaler Kursalltag möglich ist. Laut Pressemitteilung genieße die VHS großes Vertrauen in der Bevölkerung, das habe sich gerade in der Pandemie deutlich gezeigt. Und nicht zuletzt habe die Einrichtung ja auch eine nicht zu unterschätzende soziale Komponente. „Deshalb wurde das umfangreiche Programm aufgelegt, um auch in Corona-Zeiten soziales Lernen und körperliches Wohlbefinden zu vermitteln“, heißt es weiter.#Neben dem VHS-typischen Bildungsangebot beispielsweise mit Sprachkursen und dem Themenfeld Gesundheit und Bewegung, greift die VHS Isny auch gesellschaftlich relevante Themen auf. So gibt es beispielsweise Vorträge zu „Biodiversität in Isny“ oder „Leben ohne Plastik“. Selbstverteidigung für Frauen ist ebenso enthalten wie ein E-Bike-Fahrtraining.

Die VHS Isny ermutigt Interessenten, sich auf jeden Fall für ihre Wunschkurse anzumelden, auch wenn derzeit noch nichts stattfinden könne. „Wir können dann direkt reagieren, wenn es Neues gibt und die Angemeldeten anschreiben.“