Die Uhren am Blaserturm ticken wieder richtig

Ein Spezialkran hat am Freitagnachmittag auf der B32 bei Grünkraut einen Laster geborgen, der am Donnerstag wegen des Schneewetters in den Graben gerutscht war. Die Bundesstraße war für die Dauer des Einsatzes in beiden Richtungen gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Der 22-Tonner war laut Polizei am Donnerstagmorgen kurz vor 6 Uhr auf der glatten Straße ins Rutschen gekommen. Der Fahrer wurde nicht verletzt, der Laster konnte jedoch zunächst nicht geborgen werden, da dies die Wetterbedingungen nicht zuließen.