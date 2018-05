„Die Steigerungen betreffen nur sehr wenige Familien“

Die kommunalen Spitzenverbände in Baden-Württemberg empfehlen Städten und Gemeinden, die Ausgaben für die Kinderbetreuung zu 20 Prozent über Beiträge der Eltern zu finanzieren. Je nach Einrichtung liegt der Prozentsatz in Isny aktuell zwischen 7,5 und 14 Prozent. Die Stadtverwaltung will den „Rückstand“ nach und nach aufholen. Der Gemeinderat folgte dem Streben in der Sitzung am 7. Mai mit einer Mehrheit aus den Fraktionen der Freien Wähler und der CDU, die eine neue Beitrags- und Gebührenordnung beschloss. Die SPD-Fraktion lehnte sie geschlossen ab und sprach sich generell gegen eine von den Eltern mitfinanzierte Kinderbetreuung aus – unter anderem mit Verweis auf das kostenfreie dritte Kindergartenjahr in Bayern. Hintergrund des Beschlusses war der Auftrag des Gemeinderats an die Verwaltung im vergangenen Jahr, für mehr Gerechtigkeit und Vereinfachungen zu sorgen. Gegen damit einhergehende Beitragserhöhungen haben sich nun wiederum Eltern positioniert. SZ-Redakteur Tobias Schumacher hat Anita Gösele, die zuständige Fachbereichsleiterin im Isnyer Rathaus, zur komplizierten Materie befragt.

Die Stadtverwaltung wurde teils heftig kritisiert für die neu festgelegten Kindergartenbeiträge, die der Gemeinderat beschlossen hat. Zu Recht?

Sicher ist es im ersten Moment auffällig, dass in manchen Bereichen die Gebühren etwas stärker steigen. Dies ist aber der vorgesehenen Angleichung für alle Einrichtungen entsprechend der angebotenen Betreuungszeiten geschuldet. Wir haben im Angebot der „Verlängerten Öffnungszeiten (VÖ)“ beispielsweise von drei auf einheitlich zwei Beitragsstufen reduziert. Auch mit den Erhöhungen sind die Beiträge noch deutlich geringer als in unseren württembergischen Nachbargemeinden, und es gibt (nur bei uns in Isny!) die Möglichkeit, diese mit der FF-Karte noch weiter zu reduzieren.

Manche Steigerungen würden zu hoch ausfallen: Ihre Einschätzung?

Steigerungen gibt es nur dann, wenn die Änderung auch Auswirkung auf die bisherige Betreuungsart hat, zum Beispiel bisher VÖ II zu neuem VÖ II, oder auch durch die Anpassung der Einkommensstufen vor allem im Krippenbereich. Wir gehen davon aus, dass dies nur sehr wenige Familien betrifft, und im Krippenbereich gibt es genau dafür eine Härtefallregelung.

Stadträte haben Ihnen in der Sitzung am 7. Mai „absolute Fachkompetenz“ und „Nähe zu den Eltern“ bescheinigt: Lässt sich mit dieser Rückenstärkung der Beschluss des Gemeinderates zur Beitragserhöhung besser verteidigen?

Über Lob freuen wir uns natürlich. Zu Sachlage ist aber zu sagen: Für alle Gemeinden in Baden-Württemberg gilt, dass zur Finanzierung der Betreuungseinrichtungen Elternbeiträge notwendig sind. Grundlage sind die Empfehlungen der Spitzenverbände: Gemeinde- und Städtetag sowie von den Kirchen. Für die Angebote mit VÖ sieht die Empfehlung Aufschläge bis zu 25 Prozent vor, in Isny sind wir vor circa 15 Jahren mit einem deutlich niedrigeren Aufschlag gestartet, den wir bisher nicht angepasst haben.

Was heißt das?

Im Ganztages- und Krippenangebot gibt es in Isny – im Gegensatz zu unseren Nachbargemeinden – schon immer einkommensabhängige Beiträge, was aus unserer Sicht sozial ist. In den zurückliegenden Jahren hat der Gemeinderat immer wieder unsere Gebührenvielfalt als zu komplex und zu umfangreich empfunden. Dies war ein Grund für den Auftrag an die Verwaltung, neue Vorschläge zu erarbeiten. Mit weniger Beitragsstufen im VÖ-Bereich, der Anpassung der Einkommensstufen und einer Angleichung, orientiert an den angebotenen Betreuungszeiten, erreichen wir gerechtere Beträge und die Vergleichbarkeit der einzelnen Einrichtungen. Solch eine größere Veränderung führt aber in einigen Fällen leider auch zu größeren Abweichungen im Vergleich zu den bisherigen Beiträgen. Wir befinden uns damit aber immer noch deutlich unter den Empfehlungen der Spitzenverbände für das kommende Kindergartenjahr.

Kritik kam seitens der Eltern auch, weil die Beschlussvorlage für die Gemeinderäte erst wenige Stunden vor der Sitzung fertig geworden war. Was steckte dahinter?

Aufgrund der Elterninitiative gab es am Freitagabend vor der Beschlussfassung eine Gesprächsrunde. Da haben wir vorgeschlagen, kurzfristig noch eine Änderung in der Sitzung vorzulegen. Wesentlicher Eckpunkt der Änderung ist: In den VÖ- und Ganztags- (GT)-Gruppen ist für die Berechnung nicht mehr von den maximalen Betreuungsstunden auszugehen. Das haben wir bereits an diesem Abend anvisiert. Damit haben wir die Kritik der Eltern aufgenommen.

Konnten die Stadträte das komplizierte Zahlenwerk in der Kürze der Zeit tatsächlich nachvollziehen?

Im Vortrag sind die Änderungen im Vergleich zur Beratungsvorlage ausreichend erklärt worden. Insgesamt konnten sich die Gemeinderäte bereits seit Anfang Dezember 2017 in verschiedenen Runden – Kindergartenausschuss, Fraktionen, Einzelkontakte – mit den wesentlichen Anpassungen vertraut machen. Die Tischvorlage hatte nicht grundsätzlich Neues zum Inhalt, sondern ging vor allem von geringeren wöchentlichen Stunden für die Berechnung aus.

Warum wurden die Eltern nicht – oder erst sehr spät – in die Vorberatungen einbezogen?

Bei den üblichen jährlichen Erhöhungen erfolgte bisher keine Beteiligung der Eltern, und das ist auch in anderen Kommunen nicht üblich. Unsere neuen, grundsätzlichen Anpassungen den Vertretern der Eltern vorzustellen, haben wir schon mehrfach überlegt. Das geht aber nicht mit zwölf Elternbeiräten von zwölf Kindergärten. Deshalb nutzten wir die Gelegenheit, die Bildung eines Gesamtelternbeirates für alle die Kindergärten anzuregen. Auch wurde in den Vorbesprechungen von keiner anderen Seite die Elternbeteiligung angesprochen.

Sind die Beiträge nun tatsächlich gerechter und transparenter nachzuvollziehen?

Die Beiträge sind gerechter, weil einheitliche Grundlage für alle Kindergärten und -krippen nun die wöchentlichen Betreuungsstunden in der Einrichtung beziehungsweise bei der Betreuungsart ist. Dies bedeutet eine bessere Übersichtlichkeit für die Eltern und für den Gemeinderat. Weiterhin wird es in Isny im GT-Bereich und in den Krippen einkommensabhängige Beiträge geben. Damit sind wir in Oberschwaben die einzige Kommune.

Die Verwaltung argumentierte in der Sitzung mit einer Abfederung durch Vergünstigungen wie FF-Karte und Sozialpass. Können Sie das Prozedere in drei Sätzen erklären? Wer ist anspruchsberechtigt?

Die FF-Karte können alle Eltern nach Besuch eines grundlegenden Elternbildungskurses bekommen. Den Sozialpass bekommen Familien nur, wenn sie Wohngeld oder Arbeitslosengeld-II-Leistungen beziehen

Was haben Eltern entsprechend zu unternehmen?

Für die FF-Karte muss der entsprechende Kurs besucht werden, Infos gibt es in Handzetteln und im VHS-Programm. Beim Sozialpass ist im Bürgerbüro im Rathaus ein Antrag zu stellen.

Was macht die Isnyer FF-Karte so besonders?

Im Kindergartenbereich führt die FF-Karte, aber genauso auch der Sozialpass, zu einer monatlichen Ermäßigung – circa 25 Euro – des Elternbeitrages, in dem für den Beitrag der Familie ein Kind mehr angerechnet wird. Das Modell der FF-Karte ist, soweit uns bekannt ist, in ganz Deutschland einmalig. In Auszeichnungen und Bewertungen wurde uns bescheinigt, dass der Vorteil dieser Karte gerade in der Verknüpfung von Elternbildungsangeboten und zum Beispiel Ermäßigungen beim Elternbeitrag liegt.

Erwarten Sie, dass das Gebührenpaket nochmal aufgeknüpft wird?

Die Beschlüsse sind ordnungsgemäß gefallen. Bei der Überarbeitung der Gebühren für die Kinderkrippen hat sich bedauerlicherweise zwischen dem Elterninformationsabend am Freitag bis zur Gemeinderatssitzung am Montag ein Fehler eingeschlichen. Deshalb schlagen wir dem Gemeinderat vor, im Krippenbereich nochmal eine Berichtigung nach unten vorzunehmen. Diese soll in der nächsten Gemeinderatssitzung beraten und beschlossen werden. Die Vorlage dazu kann bereits Anfang nächster Woche auf der Homepage der Stadt eingesehen werden.